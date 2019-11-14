Google Fotoğraflarda Slayt Nasıl Oluşturulur?

Google Fotoğraflar, genel ismiyle Google Photos neredeyse herkesin hayatına girmeyi başardı. Nasıl mı? Elbette sınırsız resim depolama özelliği sayesinde. Eğer yedekleme seçenekleri arasından yüksek kaliteyi seçerseniz istemediğiniz kadar görsel yedeklemeniz mümkün. Orjinal kalitede ise size 15Gb alan sunuyor.

Slayt gösterisi

Google Fotoğrafların özellikleri bununla da bitmiyor. İsterseniz daha önce yedeklemiş olduğunu fotoğrafları bir slayt gösterisi olarak düzenlemeniz mümkün. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları itina ile takip etmelisiniz.

Bir Google hesabına ihtiyacınız var. Giriş yapın photos.google.com adresine gidin ve giriş yapın. Telefonunuzda uygulaması zaten yüklü ise fotoğraf yedekleyin. Yedeklenmiş olan fotoğrafları slayt gösterisi halinde görmek için fotoğrafı açın. Sağ üst köşede 3 nokta simgesine dokunun Slayt gösterisi deyin.

İşlem bu kadar. Konuyla ilgili sizlere bir nacizane tavsiyemiz de var. Bu yöntem fotoğraflarınızı sırayla ve dokunmadan okumanızı sağlıyor. Ya da dokunarak hızlı bir şekilde geçme imkanınız bulunuyor. Eğer en düzgün şekilde slayt gösterisi oluşturmak istiyorsanız slayt olarak görmek istediğiniz fotoğraflar aynı albüm içinde toplayın.