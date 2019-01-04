Google Fotoğraflarda Albüm Nasıl Oluşturulur?

Son zamanların ennbüyük nimetlerinden birisi Google Fotoğraflar. Sınırsız sayıda fotoğraf yedekleme işlemi yapabilirsiniz. Ama onca fotoğraf arasından aradığınızı nasıl bulacaksınız.

Google Fotoğraflar, fotoğraflarınızı tarihe göre sıralıyor ama daha özelmbir filtreye sahip olmak isteyebilirsiniz. Bunun için albümler size yardımcı olacaktır. Peki albüm nasıl oluşturuluyor?

Fotoğraflar uygulamasını açın. Alt kısımda yer alan albümlere tıklayın. Daha sonra açılan sayfada yeni albüm kısmında yer alan + işaretine tıklayın.

İlk önce başlık belirleyin daha sonra fotoğraf seçme işlemine başlayın. Daha sonra kaydedin.

Bu yöntem belirli fotoğrafları aynı albüme ekleyerek daha sonra bu albümden fotoğrafları görüntüleyebilirsiniz.

Daha sonra aynı albüme fotoğraf eklemeniz mümkün. Aynı kategoriye giren başka fotoğraflarınızı filtrelemek için aynı albümün içine atabilirsiniz.