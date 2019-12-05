Google Fotoğraflar Manuel Kişi Etiketleme

Google’ın efsane servisi Fotoğraflara bir yeni özellik daha ekleniyor. Sık sık güncelleme alan uygulamanın son özelliği Manuel yüz etiketleme nasıl kullanılır bu yazımızda aktarıyoruz.

Manuel yüz etiketleme

Bu özellik tam sürüm için yayınlandı ama bölge bölge dağıtılıyor size gelmediyse endişe etmeyin. Biraz daha bekleyin.

Yeni özellikten biraz bahsedelim. Normalde Google’ın yüz tanıma özelliği otomatik çalışıyor ve siz birşey yapmadan fotoğraftaki yüzü tanıyarak etiketliyor. Ama yeni gelen özellikle birlikte artık siz de elle kişi etiketleyebilirsiniz. Bunun için sadece gerekli olan şey Google’ın fotoğraftaki yüzü tanımasa dahi orada yüz olduğunu algılayabilmesi. Bu gerçekleşmezse etiketleme olmaz.

1. Fotoğraflar uygulamasına girin.

2. Fotoğrafı açın.

3. Açıkken ekranı yukarı sürükleyin.

4. Açılan kısımdan 3 nokta butonuyla menüyü açın.

5. Etiketlenmemiş olan yüzlere tıklayın.

6. Mevcut kişi ya da yeni kişi arasından seçimi yapın.

İşlem bu kadar. Güncelleme hala size gelmediyse biraz sabırlı olun.