Google Chrome’a Yeni Dil Nasıl Eklenir?

Ülkemizde kullandığımz Chrome otomatik olarak Türkçe gelmektedir. Peki, dili değiştirmek istediğimiz zaman nerelerden hangi yolu izlediğimizde değiştireceğiz? Bu yazımızda Chrome’a dil ekleyip değiştirmeyi anlatacağız.

Chrome’a geniş dil seçenekleri içerisinden ekstra dil eklemek için;

Öncelikle Chrome’u açın ve sağ üst köşeden ayarlara girin.

Ayarlara girdiğiniz zaman yine sağ üst köşede sizi arama barı bekliyor olacak. O bara dil yazıp aratın.

Karşınıza çıkan sonuçlarda dil ve giriş ayarları yazıyor olacak. Bu ayara girin.

Karşınıza gelen ekranda ekle butonu yer alacak. Oraya tıklayın.

Ekle dediğiniz zaman dilleri görebileceğiniz bir çubuk karşınıza gelecek. O çubuğa bastığınız zaman karşınıza geniş bir dil haznesi çıkacak. Muhtemelen her türlü dil seçeneğini orada bulabileceksiniz. Oradan istediğiniz dili indirip Chrome’a dil ekleyebilirsiniz.