Google Chrome Siyah Ekran Sorunu Nasıl Çözülür?

Google Chrome, dünyanın en çok kullanılan tarayıcısı, bazen sinir bozucu bir hal alabiliyor. Siyah ekran alan insanlarda bu sinir bozucu durumu çözmek için uğraşıyor. Google Chrome siyah ekran verdiğinde sorun nasıl çözülür. Geçerli olan bir kaç yöntemden bahsedeceğiz.

Donanım hızlandırmayı devre dışı bırakmak

Bu yöntem çoğu zaman siyah ekrana neden olursa aşağıdaki adımları takip ediniz.

Chrome kısa yoluna sağ tıklayın. Özellikler satırına girin. Kısayol sekmesinde hedef kısmının sonuna –disable-gpu şeklinde yapıştırın ve uygula deyin. Daha sonra Chrome açıksa kapatıp tekrar açınız. Daha sonra ayarlar kısmından gelişmiş ayarlara geçin. Bu kısımda kullanılabilir olduğunda donanım hızlandırmayı kullan kısmını devre dışı bırakın.

Uzantıları test edin

Eğer siyah ekran sorunu uzantılardan kaynaklanıyor mu öğrenmek için bunun için oldukça basit bir yöntem var. Uzantılarınızı devre dışı bırakmak. Bu sayede eğer uzantılardan kaynaklıysa devre dışı bıraktığınızda bu sorunu yaşamazsınız. Sonrasında hangi uzantıdan kaynaklandığını görmek için tek tek devre dışı bırakma seçeneğini kullanın.

Varsayılan ayarlar

Eğer sorun yaptığınız herhangi bir ayar değişikliğinden kaynaklanıyorsa bunu bulmanın tek bir yolu var. Ayarları sıfırlamak. Bu yöntem bütün ayarları Chrome’un ilk kurulduğu zaman döndürecektir. Bu sayede yaptığınız bütün değişiklikler de iptal olacaktır.