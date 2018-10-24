Gmail Smart Compose Nedir Nasıl Etkinleştirilir?

Gmail’in tanıtılan efsanevi özelliği sadece Pixel 3 modellerde çalışırken bu yazıda sizlere Bu efsanevi Smart Compose özelliğini bütün telefonlarda nasıl kullanacağınızı anlatacağız.

Smart Compose Nedir?

Mail yazarken cümlelerinizi otomatik olarak tamamlayan bu özellik, mail yazma gözünüzü 2 ye katlayacak. Bunu ayrıca doğru mail yazmak, hatırlamadıklarınızı Google amcaya hatırlatmak için de kullanabilirsiniz.

İlk olarak maalesef cihazınızın root edilmiş olması gerekiyor. Başka türlü yapılamıyor. Belki ileride değişecek bu sıkıntının sebebi ise bazı dosyaların yetkilerinin değişmesi gerekliliği.

1. Rootlu cihazınızda root izni olan dosya yöneticisi açın.

2. /data/data/com.google.android.gm/shared_prefs konumuna gidiniz.

3. Bu yolda yer alan FlagPrefs.xml dosyasını düzenleyeceksiniz.

4. Boolean kısmında smart_compose_param değerini True yapın.

5. Dosyayı kaydedin.

Bu işlem muhtemelen işinize yarayacak. Eğer düzenlediğimiz dosya eski haline geliyor ve özellik çalışmıyorsa flagprefs dosyasını düzenlemeden önce gmaili zorla durdurun. Daha sonra izinlerini 551 olarak yeniden düzenleyip yukarıdaki adımlarla devam edin.

Bu işlemden sonra Smart Compose özelliğini kullanabilirsiniz .