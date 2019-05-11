Gmail İleri Tarihli Mail Gönderme Nasıl Yapılır?

Gmail’in uzun zamandır konuşulan ve geliştirme aşamasında olan özelliği sonunda masaüstü sürümü ve mobil sürüm için çıktı. Artık bu iki gmail uygulaması üzerinden maillerinizi zamanlayabilir göndereceğiniz tarihi seçebilirsiniz. Bu aşamadan sonra yapmanız gereken herhangi bir şey bulunmuyor. Mail sizin işaretlediğiniz tarihte alıcılara ulaşıyor.

Gmail mail zamanlama nasıl yapılır?

Web sürümünde mail yazdığınız alanın altındaki gönder butonuna gidin.

Onun yanında yukarı ok butonuna tıkladığınız zaman zamanlama seçeneklerini görebilirsiniz.

Gönder zamanı planlama seçenekleri arasında istediğiniz bir tarihi seçme özelliği bulunuyor.

Gördüğünüz gibi işlemler oldukça basit. Bunun yanında telefondan bu işlemi yapmak için hemen hemen aynı yolu izlemeniz gerekiyor. Tek fark mail gönderme zamanlama yapmak için üst kısımda bulunan 3 nokta işaretine tıklıyorsunuz.

Buradaki amaç postanızı ileriki bir tarihte gönderme. Belki tatile çıkacaksınız ve tatilde uğraşmak istemediklerinizi gitmeden planlıyorsunuz, ya da her zamanda rutin yaptığınız işler var ve sürekli aynı postayı yazmaktan bıktınız. Belki bir hatırlatma yapmak istiyorsunuz. Bir çok amaç için kullanılabilir.