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GM 9 Plus Tanıtıldı. Bu Telefon Alınır Mı?

13 saat önce
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Yazar Tarık
13 Kez Okundu

General Mobile, bir zamanların popüler markası, geçtiğimiz sene tanıttığı yeni modeli GM 9 Plus’ı anca satışa sunabildi. Bunda elbette ekonomik krizin etkileri var. Peki bu telefon alınır mı? GM 9 Plus telefonun fiyatı ne? Kısaca yeni cihazı inceleyelim.

GM 9 Plus özellikleri

  1. 6,23 inç, fhd+, ips ekran özellikleri
  2. 3 Gb ram alanı
  3. 32 Gb depolama alanı
  4. 12 MP + 5 MP arka kamera seti
  5. Ön kısımda 8 MP kamera yer alıyor
  6. MediaTek’in Helio P60 işlemci = Snapdragon 660 ile eşdeğer
  7. İşletim sistemi Android 9 ve 2 sene güncelleme garantisi (daha önce sözlerinde durmadılar)
  8. 3450 mAH batarya

GM 9 Plus fiyatı

Cihazın özellikleri orta segment bir telefon olduğunu ortaya koyuyor. Bu telefonla oyun oynarım diyen başka bir modele yönelebilir. Lakin ucuz telefon arıyorum diyen 1500₺ olan bu modeli alabilir. Lakin daha önceki modellerde güncelleme sıkıntısı çeken, hatta Android One kapsamında olmasına rağmen güncelleme alamayan cihazlar olduğunu belirtmek gerekiyor.

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Genel olarak cihazın özellikleri günümüz standartlarıyla eşleşmiyor. Geçen sene tanıtılan cihazın o zaman piyasaya çıkmış olsa bile yine özellikleri diğer modellere göre geri kalacaktı.

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