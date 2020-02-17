GM 9 Plus Tanıtıldı. Bu Telefon Alınır Mı?

General Mobile, bir zamanların popüler markası, geçtiğimiz sene tanıttığı yeni modeli GM 9 Plus’ı anca satışa sunabildi. Bunda elbette ekonomik krizin etkileri var. Peki bu telefon alınır mı? GM 9 Plus telefonun fiyatı ne? Kısaca yeni cihazı inceleyelim.

GM 9 Plus özellikleri

6,23 inç, fhd+, ips ekran özellikleri 3 Gb ram alanı 32 Gb depolama alanı 12 MP + 5 MP arka kamera seti Ön kısımda 8 MP kamera yer alıyor MediaTek’in Helio P60 işlemci = Snapdragon 660 ile eşdeğer İşletim sistemi Android 9 ve 2 sene güncelleme garantisi (daha önce sözlerinde durmadılar) 3450 mAH batarya

GM 9 Plus fiyatı

Cihazın özellikleri orta segment bir telefon olduğunu ortaya koyuyor. Bu telefonla oyun oynarım diyen başka bir modele yönelebilir. Lakin ucuz telefon arıyorum diyen 1500₺ olan bu modeli alabilir. Lakin daha önceki modellerde güncelleme sıkıntısı çeken, hatta Android One kapsamında olmasına rağmen güncelleme alamayan cihazlar olduğunu belirtmek gerekiyor.

Genel olarak cihazın özellikleri günümüz standartlarıyla eşleşmiyor. Geçen sene tanıtılan cihazın o zaman piyasaya çıkmış olsa bile yine özellikleri diğer modellere göre geri kalacaktı.