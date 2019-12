Gizlenen Instagram Beğenileri Nasıl Görülür?

Bildiğiniz gibi Instagram, bu paylaşıma yapılan beğenilerin gösterimini kapatmıştı. Bunu beğeninin değil paylaşımın önemli olduğunu vurgulamak için yapan şirket daha bu yeniliği bütün Instagram kullanıcılarına yayamamışken gizlenen Instagram beğenilerini gösteren bir Chrome uygulaması geliştirildi.

Beğenileri gösteren Chrome uzantısı

Uzantıyı buradan Chrome tarayıcınıza indirebilirsiniz. Uzantı şimdilik sadece Chrome için yayınlandı ve ücretsiz şekilde sunuluyor. The Return of the Likes ismini verdikleri eklenti gizlenmiş Instagram beğenilerini eski haline getiriyor.

Uygulama ile ilgili bir kaç bilgi vermek gerekiyor. Şimdilik ücretsiz olan uygulama ileride diğer tarayıcılar için çıkabilir. Ayrıca uzantıyı kullanmak için Instagram hesabınıza giriş yapmanız gerekmiyor. Bu açıdan da güvenli olduğu düşünülüyor.

Instaram’ın bütün beğenileri 2020 yılı içinde gizlemesi bekleniyor. Bildiğiniz gibi yakın zaman önce güncelleme dağıtılmaya başlanmış olmasına rağmen herkese gelmedi. Siz hala beğenileri görüyor olabilirsiniz ama dünyanın bazı bölgelerinde görülmüyor. Yakın zaman içinde siz de beğenileri göremeyeceksiniz. Eğer bilgisayar üzerinden Instagram’a giriş yaparsanız bu uzantı sayesinde beğenileri görmeniz mümkün olacak.