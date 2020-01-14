Galaxy S20 Plus 5G Tasarım ve Özellikleri

Yakın zaman içinde tanıtılması planlanan Samsung’un yeni modeli Galaxy S20 Plus 5G modelinin gerçek bir görüntüsü sızdı. Daha önce de özelliklerinden bazıları sızmıştı. Gelin Samsung’un yeni modeli Galaxy S20 Plus 5G ile ilgili detayları derleyelim. İlk önce söylenmesi gereken bu seriden 3 cihazın tanıtılacak olması. Hepsinin bazı özelliklerinin farklı olması bekleniyor.

Samsung Galaxy S20 Plus 5G

Cihazın sızan gerçek görüntüsünde arka kısımda 4 kamera görüntüleniyor. Bununla birlikte ekranın yine 2,5D olacağı kesin. Samsung’un telefonlarının çoğunda kullandığı ekran özelliği bu ama Galaxy S20 Plus 5G’de kavisler eskiye nazaran çok keskin değil. Daha yumuşak bir tasarıma sahip olduğu söylenebilir.

Kameralara detaylı şekilde bakalım. Ultra geniş, telefoto ve makro lens ile birlikte 1.8μm sensöre sahip ikinci kamera düşük ışık performansını arttırmak için kullanılacak. Performans konusunda daha sonra ortaya çıktığı zaman Dxomark test sonuçlarını inceleyeceğiz.

Samsung Galaxy S20 Plus 5G modelinin Amerika modelinde işlemci olarak Snapdragon 865 kullanılacağı söyleniyor. Böyle bir ayrım yapıldıysa muhtemelen doğuda çıkacak modeller için Exynos işlemci kullanılabilir. Ram seçeneklerinin ise 8 ile 12 Gb arasında değişmesi bekleniyor. 3 farklı modelde en az iki farklı ram seçeneği bekleniyor.

Depolama alanına bakacak olursak yine 128 ile 256Gb olacağına kesin gözüyle bakılırken 12Gb modelde 512 Gb seçeneğin olabileceği de sızıntılar arasında yer alıyor. Telefonun tanıtılmasıyla birlikte daha detaylı bilgi vereceğiz.