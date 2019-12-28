Galaxy S10 Şarj Olmama Sorunu

Bazı kullanıcıların Samsung Galaxy S10 cihazlarında problem yaşamaları neticesinde sizlerle deneyip çözüm bulmuş kullanıcıların yöntemlerinden kısaca bahsedeceğiz. Bu yazının sonunda çözüm olacak bir öneri bulmanızı umuyoruz. Gelin maddeler halinde şarj olmayan bir Galaxy S10 telefonun sorununu bulmaya çalışalım.

Islaklıktan koruma adına cihazın yazılımının kilitlenmesi.

Yeni model cihazlarda kısa devreyi engellemek için bir sensör kullanılıyor. Telefon ıslandığında ya da nemlendiğinde, özellikle şarj bölgesinde böyle bir sorun çıktığında yazılımsal olarak şarj engelleniyor. Sorununuzun bu olup olmadığını anlamadıysanız ve telefonun kuru olduğundan eminseniz, telefonunuzu yeniden başlatmaya zorlayın ve tekrar açılmasını sağlayın. Bunun için güç ve ses kısma düğmesine basılı tutun ve ön yükleme ekranından yeniden başlatmaya zorlayın.

Şarj aleti ve kablosu sıkıntılı olabilir.

Her zaman orjinal şarj aleti kullanılması gerekiyor. Başka şarj aleti ve kablosuyla şarj edebiliyor olsanız bile zaman içinde sıkıntı yaşama ihtimalini yüksek. Ayrıca şarj aleti ve kablosunun çalıştığından da emin olun. Ayrıca şarj soketinin bozuk olmadığından da emin olmanız gerekiyor. Bunu anlamak için tek çözüm tamirciye götürmek.

Kablosuz şarj çalışıyor mu?

Bildiğiniz gibi Galaxy S10 modelinde kablosuz şarj desteği var. Yukarıdaki sorunların hiç biri sizin için geçerli değil mi? O halde kablosuz olarak şarj oluyor mu kontrol edin. Oluyorsa şarj kablosu ve şarj aletini hatta soketi bir daha kontrol etmenizi öneriyoruz.

Kablosuz şarjda işe yaramadıysa uzamana danışma vaktiniz gelmiştir. Samsung Türkiye garantisi sahibiyseniz kaliteli bir hizmet alacağınız yüksek ihtimaldir. İthalatçı garanti hakkında kesin bir şey diyemeyiz.