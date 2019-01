Galaxy S10 Görüntülendi

Eminiz ki bir çok kişi bu telefonları bekliyor. Dünya çapında çok sayıda Samsung fanı yeni telefonlarını almak için Samsung’un Galaxy S10 serisini piyasaya sürmesini bekliyor. Bundan önce de internete Galaxy S10 serisi ile ilgili bilgiler sızmaya devam ediyor. Bu yazımızda Galaxy S10’un bir sürü fotoğrafının yanında ayrıca bu fotoğraflarla birlikte ortaya çıkan özelliklerini bulabilirsiniz.

One UI arayüz

Görüldüğü üzere telefonda Samsung’un One UI arayüzü dikkat çekiyor. Gerçekten sade ve kullanışlı olduğu hissedilen bu arayüz kullanıcıların dikkatini çekecektir.

S10 Plus modelinde çift ön kamera

Kamera işi günümüzde iyice abartıldı. Samsung bu modadan geri kalmak istemiyor. Bunun için S10 Plus modelinde çift ön kameraya yer veriyor.

Arka kameralar

İki modelde de 3 arka kamera kullanıldığı da görselden anlaışılıyor.

Alt kısım

Telefonun alt kısmında ise usb type c ile beraber ayrıca 3.5mm jack girişini görmekteyiz. Bu bir çok modelde yer almıyor. Samsung kullanıcı eleştirilerini dikkate alışmış görünüyor.

Fiyat

– Galaxy S10E 4 GB RAM /128 GB dahili hafıza – 779 Euro (4.735 TL)

– Standart S10 6 GB RAM / 128 GB dahili hafıza – 929 Euro (5647 TL)

– Standart S10 8 GB RAM / 512 GB dahili hafıza – 1179 Euro ( 7167 TL)

– S10 Plus 6 GB RAM – 1049 Euro (6378 TL)

– S10 Plus 8 GB RAM – 1289 Euro ( 7837 TL)

– S10 Plus 12 GB RAM – 1599 Euro ( 9.722)