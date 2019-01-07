Fuchsia OS Android UygulamalarÄ± Da Ã‡alÄ±ÅŸtÄ±racak

Bilmeyenler iÃ§in kÄ±sa bir aÃ§Ä±klama yapmak ÅŸart. Fuchsia OS nedir? Bu Google’Ä±n ÅŸu sÄ±ralar Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve sÃ¶ylenene gÃ¶re temeli Linux olmayan tamamen kendine ait olan bir iÅŸletim sistemi. Elbette temeli Linux olmadÄ±ÄŸÄ±ndan ve de Android iÅŸletim sistemiyle bu nedenle farklÄ± olacaÄŸÄ±ndan Android uygulamalarÄ±nÄ± yani APK uzantÄ±sÄ±nÄ± destekleyeceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmezdik. LakinÂ 9to5GoogleÂ sitesi bu iddiayÄ± ortaya attÄ±.

Google Fuchsia Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸmaya devam ediyor. Verilen bilgilere gÃ¶re Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki iki yÄ±l iÃ§inde kÃ¼Ã§Ã¼k ev aletlerinde belki tvlerde bu iÅŸletim sistemini gÃ¶rmek mÃ¼mkÃ¼n olacak. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki 5 yÄ±l iÃ§erisinde ise telefonlar dahil gÃ¶rmemiz mÃ¼mkÃ¼n olacak. En azÄ±ndan bu ÅŸekilde Ã¶n gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Fuchsia OS’un en Ã¶nemli Ã¶zelliklerinden birisi Chrome yani masaÃ¼stÃ¼ Google ile Android yani mobil Google’Ä± birleÅŸtirecek olmasÄ±. ÅžÃ¶yle ki farklÄ± cihazlarÄ±n farklÄ± ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± tek bir iÅŸletim sistemiyle gidermek mÃ¼mkÃ¼n olacak. BakalÄ±m Fuchsia OS hakkÄ±nda yakÄ±n zaman iÃ§inde baÅŸka bir bilgi alabilecek miyiz?