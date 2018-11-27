FavIcon Nedir Nasıl Yapılır?

FavIcon denien küçük görsel internet sitelerinde kullanılır? Bir nevi ilk izlenim olup bir süre sonra insanlar bu iconu görünce internet sitesini basit bir şekilde tanıyabilir. İnternet sitelerinde görünmeyen FavIcon tarayıcının sekmesinin solunda görülür. Bu siteye özeldir lakin kopyalanbilir ve bağlayıcı değildir.

Bu normal ve günlük hayatta sıklıkla kullandığımız bir görsel formatı değildir. Özel olarak yapılmalıdır. Bu nedenle sizlere bunu yapabilmek için bir kaç yöntem göstermeyi deneyeceğim.

Bize lazım olanlar, kullanacağımız görsel. çözünürlüğü yüksek ama küçük bir görsel olsun. Küçük bir görsel olsun ama bütün boyutu kaplasın. Örneğin 250×250 boyutunda bir görselin bütün köşeleri dolu olsun. Bu boyutun içinde küçük bir görsel olmasın. Bu görseli belirledikten sonra;

https://www.favicon-generator.org/ adresine gidiniz. Benzer bir çok internet sitesi vardır. Bu nedenle tercih sizin. Diğerlerine de göz atabilirsiniz.

Buraya seçtiğiniz görseli yükleyin.

Create Favicon butonuna tıklayın.

Oluşturulan Favori İkonunuzu indirin.

Sitenize artık FavIcon yükleyebilir ya da mevcut ikonunuzu değiştirebilirsiniz.