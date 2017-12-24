Farming Simulator 2017’ye Nasıl Para Hilesi Yapılır?

FS 2017’ye para hilesi yaparken herhangi bir program kullanmıyoruz. Bilgisayarınızdaki oyunun oluşturduğu dosyalardan faydalanıyoruz. Para hilesini yapmak içni birkaç adım uygulamak zorundasınız. Adımların son derece basit olduğuna kefilim.

FS 2017’ye para hilesi yapmak için;