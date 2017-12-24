Farming Simulator 2017’ye Nasıl Para Hilesi Yapılır?

FS 2017’ye para hilesi yaparken herhangi bir program kullanmıyoruz. Bilgisayarınızdaki oyunun oluşturduğu dosyalardan faydalanıyoruz. Para hilesini yapmak içni birkaç adım uygulamak zorundasınız. Adımların son derece basit olduğuna kefilim.
FS 2017’ye para hilesi yapmak için;
- Öncelikle oyunu kurun. Oyuna girin ve oyunu kaydedip çıkın.
- Kaydettiğiniz oyun belgelerim klasörüne bir dosya oluşturacak.
- Belgelerime girin. Orada “my games” klasörü var. Ona girin.
- My games klasöründe “FS 2017” klasörü yer alıyor olacak. Ona tıklayın.
- FS 2017 klasöründe “save game1” klasörü var. Ona tıklıyoruz.
- Save game1 klasöründe “career save game” adında bir xml dosyası var. Onu birlikte aç yapıp not defteriyle açıyoruz.
- Not defteriyle açıldığı zaman Ctrl+F aracılığıyla bul yapıp kutucuğa “money” yazıp aratıyoruz.
- Karşımıza birkaç tane money gelecek. Görselde size işaretlediğim, arasında rakamlar olan moneyleri seçeceksiniz.
- Araya istediğiniz rakamı yazabilirsiniz. Yazdığınız rakam oyuna girdiğinizde sizin paranız olacak.
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