Facebook’un Yeni Tasarımı Hakkında Bir Kaç Bilgi

Facebook uzun zamandır yeni bir görünüm üzerinde çalışıyor. Sürekli yenilik peşinde olan Facebook, yeni görünümüyle kendini tazelemek istiyor. Uzun zamandır beklenen değişikliğin bu sene gelmesi bekleniyordu şimdi tarih biraz daha özel hale geldi. Gelin Facebook’un yeni tasarımıyla ilgili bir kaç bilgiden bahsedelim.

Facebook yeni tasarım

CNET ile yapılan sohbet neticesinde ortaya çıkan bilgilere göre Facebook’un yeni tasarımı muhtemelen ilk çeyrek içinde çıkacak. CNET’e konuşan yönetici Facebook yeni tasarımla ilgili herşeyin hazır olduğunu iddia etti. Elbette bütün dünyaya yayılması oldukça uzun sürecektir hatta ilk çeyrekte çıkan tasarım yaz aylarına kadar herkese gelebilir.

Yeni tasarımda bizleri bekleyen bir kaç değişiklik bulunuyor. Facebook koyu modu ile karşımızda olacak. Açık mod daha da açılacak ve sadeleşecek. Beyaz renk daha sık kullanılacak. Butonlar ve hazır balantılar konusunda sürekli değişiklik yapan Facebook, yine bir değişikliğe gidiyor. Ekranın üst kısmında yeni bir gezinti çubuğu geleceği söyleniyor. Bununla birlikte sağ ve sol sütunlara yeni bağlantılarla Facebook daha kullanışlı hale getirilecek.

Yeni tasarım ne zaman çıkıyor?

Son zamanlarda özellikle genç kullanıcılarını kaybeden sosyal medya devi bu gibi değişikliklerle insanların ilgisini taze tutmayı amaçlıyor. Tasarım değişikliği getirecek güncellemenin en geç Mart ayı içinde yayınlanması bekleniyor. Herkese aynı anda verilmeyebilecek olan güncelleme global olarak biraz sizi bekletebilir ya da şanslı ülkelerden biri olursak ilk kullananlardan olabilir.