Facebook Oturumlarını Uzaktan Kapatma

Facebook, en çok kullanıcısı olan sosyal medya sitelerinden birisi. Hal böyle olunca insanların hesapları da hedef oluyor. Facebook şifrenizi eline geçirmek isteyen oldukça insan var. Ülkemizde bu genelde bir anne, baba ya da sevgili olabiliyor. Sizden habersiz ne yaptığınızı daha detaylı kontrol etmek isteyebiliyorlar. Ya da bir düşmanınız olabilir, sizi rezil etmek için alakanız olmayan paylaşımlar yapmayı amaçlıyor olabilir. Peki böyle bir durumlar karşılaşırsanız hazırlıklı olmak istemez misiniz?

Facebook hesaplarından uzaktan çıkış yapma

Birisi ya da birden fazla kişi hesabınızın şifresini biliyor. Peki bu durumda ne yapmalısınız? Ya da başka bir senaryo, hesabınız genel kullanımda olan bir bilgisayarda açık kaldı. Hemen nasıl kapatacaksınız? İşte çok hızlı müdahale edebileceğiniz bir güvenlik önlemi.

Facebook hesabınıza girin.

Ayarlara gidin.

Güvenlik ve giriş adımını izleyin.

Giriş yaptığın yerler kısmında hesabına erişmiş ve bundan sonra da erişebilecek cihazları görürsünüz.

Yandaki 3 noktaya tıklayın ve çıkış yap deyin.

Bu işlem özel olarak o oturumu kapatacaktır.

Diğer oturumlar hala kullanılabilir.

Aktif olan oturumun yanında aktif olduğu belirtilir.

Tanımadığınız bir cihaz varsa aynı işlemi uygulayın.

Eğer uzaktaki kişi şifrenizi biliyorsa, hesabınıza tekrar erişebilir. Şifrenizi acilen değiştirin.