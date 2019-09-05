Facebook Messenger’da Konuşmayı Sessize Alma

Facebook’u arkadaşlarınızla sohbet etmek için mi kullanıyorsunuz? O halde bu yazımız kimi durumlarda çok işinize yarayacak. Facebook’un çoğu zaman hayat kurtaran biz özelliğinden bahsetmek istiyoruz. Sohbeti sessize alma özelliği.

Messenger’da sohbeti sessize alma

Kısaca bu özelliği neden kullanabileceğinizden bahsedelim ve ne işinize yarayacağını açıklamaya çalışalım;

Çok sık mesaj atan bir arkadaşınız varsa ve müsait değilseniz bu sohbeti bir süreliğine sessize almayı düşünebilirsiniz. Bununla birlikte çok mesaj atılan bir grupta da olabilirsiniz. Artık gelen mesajları önemsemiyor olabilirsiniz ama ayrılmakta istemeyebilirsiniz. Bu gibi durumlarda konuşmayı sessize almak oldukça işinize yarayacaktır.

Nasıl yapılır?

Messenger uygulamasına girin. Sessize almak istediğiniz konuşmayı bulun. Üzerine basılı tutun. Çıkan çan işaretine tıklayın. Zaten altınsa sessize al gibi bir ibare bulunacaktır. Bastıktan sonra ne kadar süre sessize almak istediğinizi soracaktır.

Süre sınırı koyabilmeniz ayrıca önemli. Çünkü sadece toplantınız boyunca mesaj sesi duymak istemiyor olabilirsiniz. Bu sayede daha sonrasında tekrardan açmanıza gerek kalmayacak sessiz seçimi bir süre sonra kendiliğinden iptal olacaktır.