Bir çok mesajlaşma uygulamasında kullanılabilir halde olan mesajı herkesten silme özelliği sonunda yayınlandı. Uzun zamandır test aşamasında olan özellik artık Facebook Messenger üzerinde de kullanılabiliyor. Bu özellik, yanlış yazdığınız, yanlış gönderdiğiniz, pişman olduğunuz ya da sonradan gizlemek istediğiniz mesajlarınız için hayat kurtarıcı nitelikte.

Facebook Messenger herkesten sil özelliği nasıl kullanılır?

Bunun için oldukça basit bir yöntem var. Sadece ihtiyacınız olan mesajı atmanızın üzerinden 10 dakika geçmemiş olması. 10 dakikadan sonra bu özellik ilgili mesaj için kullanılamaz hale geliyor. Mesajın görülmesiyle herhangi bir özellik sıkıntıya girmiyor. Görülse de 10 dakika geçmediyse silebilirsiniz.

Daha önceden Whatsapp için gelen bu özellik bir çok insanın faydasına dokundu. Özellikle gizlemek hem kendi telefonunuzdaki hem karşı telefondaki mesajı yönetmek için oldukça etkili bir özellik. Eskiden mesajı kendinizden silseniz bile karşıdaki müdahale edemediğiniz için gönderdiğiniz mesaj her zaman bir yerde duruyordu. Artık 10 dakikalık süre içerisinde onu da kaldırmak mümkün.