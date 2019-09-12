Facebook Messenger Gizli Konuşmaları Şifreleme

Facebook’un mesajlaşma uygulaması olan Messenger için harika özellikler serimize devam ediyoruz. Bu yazıda sizlere Facebook Messenger üzerinden konuşmaları nasıl şifreleyebileceğinizi göstereceğiz. İlk önce Messenger’da neden konuşma şifrelemeyi kullanmalısınız ve bu özelliğin ekstra detayları nelerdir bir bakalım.

Messenger gizli konulmalar

Whatsapp’ta da yer alan uçtan uca şifreleme özelliği Messenger’da da var ama bunu siz isterseniz aktif ediyorsunuz. Bu özellik güvenlik gerekçesiyle çok özel konuşmalarınızda kullanabileceğiniz bir özelliktir. Belli başlı konuşmalarda kullanmanızı tavsiye ederiz çünkü Messenger’ın bazı özelliklerini iptal etmektedir.

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Ödemeler

Grup mesajları

Sesli aramalar

Video aramaları

gibi özellikler gizli mesajlaşmada kullanılamaz. Bu nedenle her konuşmada bu özelliği aktif etmek işinize gelmeyebilir. Peki bu özellik nasıl açılıyor?

Facebook’un mesajlaşma uygulaması Messenger’a girin. Konulmanın birini seçin. Konuşmaya dahil kişinin profil resmine tıklayın. Gizli Konulmaya Git satırından bu özelliği aktif edin.

Bundan sonra bazı özellikler devre dışı bırakılacak ama normal konuşmadan daha güvenli şekilde sohbet edebileceksiniz. Ayrıca bu özellikle birlikte mesajın kendi kendini silmesini de sağlamanız mümkün.