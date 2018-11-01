Facebook Hikayelerde Müzik Paylaşma

Facebook’un sahip olduğu Instagram’a ilk önce gelen bu özellik şimdi Facebook Hikayelerinde yer alıyor. Hikayelerde müzik paylaşma çok yakında bütün kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya sitesi Facebook, hızla gelişmeye devam ediyor. Kullanıcıların oldukça ilgisini çeken hikayeler özelliği, geliştiricilerin dikkatini bu alana toplamasına neden oldu. Hikayalerin ziyaretleri arttıkça bu alanda yeni güncellemeler yayınlanmaya devam ediyor.

Daha önce Instagram’a gelen hikayelere müzik ekleme özelliği şimdi Facebook’a geldi. Şimdilik test aşamasında olan özelliğin tam stabil olduğu zaman bütün kullanıcılara sunulacağı söyleniyor. Facebook hikayelere müzik eklemek için izlemeniz gereken yol;

Fotoğraf veye videoyu seçin

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Müzik seçin

Müziklerin orada olanlardan seçilebileceğini unutmayın. Müzik türleri ve adet yakın zamanda artacak ve kütüphane genişleyecektir. Özelliği kullanmak için güncellemeyi bekleyin.