En İyi Telefonlar Listesi (Android) Haziran 2019

Bu yazının yayınlandığı tarih itibariyle en iyi telefonlardan bahsetmek için bu yazıyı yazıyoruz. Dünyanın kabul ettiği test kriteri bir uygulama olan Antutu skoru en yüksek olan telefon listenin en başında yer alıyor.

Antutu testi nedir?

Antutu, telefonları en zorlu durumlara sokarak bu durumda nasıl performans gösterdiğine göre puanlandırır. En zorlu grafik testlerinden en rahat şekilde çıkan, en yüklü işlemci durumundan kaşıntı takıntı olmadan çıkan telefonlar en yüksek puanı alır. Sizde kendi telefonunuzu antutu uygulamasını indirerek teste tabi tutabilirsiniz.

Muhtemelen test sonuçları farklı çıkacaktır. Çünkü telefonlar aynı olsa da test şartları farklıdır. Örneğin az sonra listesini vereceğimiz telefonlarda test sırasında Facebook uygulamasının yüklü olduğunu düşünmüyoruz. Hatta hiçbir uygulamanın olmadığını var sayabilirsiniz.

Bu listede yer alan telefonlar sürekli güncellenir. Bu listeye aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz…

https://www.antutu.com/en/ranking/rank1.htm