En İyi Öz Çekim Yapan Telefon Hangisi?

Bir çok kişi telefonu ne oyun oynamak ne de bir uygulamadan faydalanmak için alıyor. Bazılar tamamen fotoğraf çekmek için telefon kullanıyor. Bu kişiler amaçlarından ötürü ön kamerası oldukça güçlü ve çok iyi öz çekim yapan kameraları oldukça iyi olmalı. Peki bunlar hangi telefonlar? En iyi öz çekimi hangi telefonla yapabilirsiniz.

DxOMark test uygulaması artık ön kameraları da test ettiğini duyurdu. Bu sayede testler neticesinde takipçilerine en iyi ön kameraya sahip cihazları listeleyebilecek.

Yukarıdaki görselde ön kamera ile en iyi fotoğrafı çeken telefonlar listeleniyor. Google Pixel 3 bu konuda lider. Ayrıca Google’In bu telefonlarda kullandığı kamera yazılımlarının da efsane olduğunu söylemek lazım.

Ön kamera ile video çekip Instagram’a mı koyuyorsunuz? Ya da bir Youtuber mısınız? O halde yukarıdaki telefonlar ön kamerayla en iyi video çeken telefonlar olarak listeleniyor.

Peki genel olarak en iyiler neler? Hem fotoğraf hem video kaydediyorum, ikisi ortaya karışık ne almalıyım? diye bir sorunuz varsa. Yukarıdaki listeye göz atın. Genel manada en iyiler listeleniyor.