En İyi Kameraya Sahip Telefon Değişti İşte Yeni Şampiyon

Çoğu insan telefonda kamerayı önemsemese de azıcık sosyal medya ile alakalı olan insanlar güzel fotoğraflar yakalamak ve özçekim yapmak için kameraya biraz dikkat ediyor. Bir kısım insan topluluğu da fotoğraf çekmek için fotoğraf makinesi gerekli görüşünü ısrarla savunuyor ama bu yeni kamera şampiyonuyla belki de profesyonek fotoğraf makinesine bile ihtiyaç duymayacaksınız.

Sizi fazla bekletmeden yeni kamera şampiyonu cep telefonunu açıklayalım. Huawei P20 Pro modeli en iyi kameraya sahip telefon seçildi. En iyi kamera demek doğru olmaz. En iyi fotoğrafı çeken cep telefonu desek daha doğru olur. Şimdi kısa bir detaydan daha bahsedelim ve sonra Huawei P20 Pro’nun neler yapabildiğine bir bakalım.

Bildiğiniz kimi çoğu marka hala tek kamera kullanıyor. Ana kamera olarak tek kamera kullanan Samsung gibi dev markalar var. Bu markaların bazı önemli modelleri hala bir kameraya sahipken bir çok telefon üreticisi ana kamera olarak çift kameraya geçti. Ülkemizde de faliyet gösteren bir model abartı yaparak arka ve ön kısımda çift kamera olmak üzere 4 kameralı modellerini bize sundu. Bu cihazımız yani Huawei P20 Pro ise arka kısımda 3 kamerasıyla tarihe adını yazdırdı.

İlk önce DXO ve daha sonra TIPA yani Türkçesiyle Teknik Resim Baskı Derneği Huawei p20 Pro’yu en iyi fotoğraf çeken telefon ilan etti. En önemli özelliği zifiri karanlıkta bile net fotoğraf çekebilmesi olan cihazın ülkemizde satışı olacak ama fiyat şimdilik belli değil. Huawei P20 ailesinden Lite modeli 2200 TL fiyatla çıkacağı bilinen tek cihaz. Bu demek oluyor ki P20 Pro 5000 TL civazında satışa sunulacak.