En İyi Arkadaşlık Siteleri & Uygulamaları [2022]

İçinde bulunduğumuz dijital çağda tek bir tıklamayla yapılabilecek birçok şey var. Bunlardan bir tanesi de arkadaş olmak isteyeceğiniz yeni insanlar bulmak. Bu amaca yönelik kurulmuş onlarca arkadaşlık sitesi veya uygulaması var. Çekimser bir insansanız, gündelik yaşantıda yeni arkadaşlıklar için vakit bulamıyorsanız ya da sırf bu işin eğlencesindeyseniz bu arkadaşlık platformları sizin için iyi bir alternatif olabilir. Peki ama bu platformlardan hangisi en çok kullanıcıya sahip? Hangisi güvenilir ya da ücretsiz olarak yararlanabileceğiniz siteler hangileri? İçeriğimizde en iyi arkadaşlık sitelerini ve uygulamalarını, ne tür amaçlara yönelik kullanıldıklarını ve özelliklerini derledik.

En iyi arkadaşlık siteleri ve uygulamaları listesi

En iyi arkadaşlık siteleri listesinde hem internet sitesiyle hem de mobil uygulamasıyla kolay kullanım sunan, ücretli ve ücretsiz platformlara yer vereceğiz. Siz de en iyi arkadaş bulma sitesi hangisi ya da en iyi tanışma programı hangisi gibi konuları merak ediyorsanız buyrun listeye hep birlikte göz atalım!

Tinder

En popüler arkadaşlık uygulaması olan Tinder, en iyi arkadaşlık listelerimizin ilk sırasında olmayı fazlasıyla hakediyor. İsterseniz bilgisayar ya da telefon aracılığıyla internet sitesinden, isterseniz de mobil uygulamasından erişebileceğiniz Tinder’da hemen bir üyelik oluşturup yeni arkadaşlıklar edinebilirsiniz. Tinder’da istediğiniz kişilerle eşleşebilmek için üyelik aşamasında ilgilenmediğiniz kişi türlerini seçmeniz gerekiyor. İlgi alanınızı seçip, bulunduğunuz konum, yaşınız ve fotoğrafınız gibi bilgileri de ekledikten sonra Tinder kullanmaya hazırsınız.

Tam 190 ülkede hizmet veren Tinder, 40’tan fazla dili destekliyor ve 350 milyonu aşkın kullanıcıya sahip. Bu denli popüler bir arkadaşlık uygulamasını zaten hemen herkes duymuş ya da en azından 1 kez karşılaşmıştır. Uygulama sizlerden gelen sorulara da bakalım; en çok sorulan soru Tinder ücretli mi? Tinder uygulaması, hem ücretli hem de ücretsiz üyelik tiplerine sahip bir platform. Uygulamanın ücretsiz versiyonunda eşleşme, tanışma ve sohbet etme özelliği kullanılabiliyor. Daha fazla özellik sunan Tinder Plus, Tinder Gold ve Tinder Platinium isminde 3 farklı premium üyelik tipi bulunuyor.

Tinder Plus’ta kullanıcılara reklamsız kullanım, sınırsız beğeni ve geri alma gibi haklar tanınıyor. Tinder Gold’ta Plus üyelik tipine ek olarak haftada 5 kez super like, beğenen kişilerin listesini görme ve her ay 1 kez ücretsiz boost yapma gibi özellikler tanınıyor. En üst üyelik tipi olan Tinder Platinum’da da diğer üyelik modellerine ek olarak eşleşme öncesi mesaj gönderebilme, 1 hafta içerisinde gönderilen beğenileri görebilme ve öncelik tanınan beğeniler gibi ek özellikler sunuluyor.

Tinder’ın çalıma mantığından da biraz bahsetmek gerekirse anasayfanızda çıkan kişilerden ilginizi çeken kişileri sağa doğru, ilginizi çekmeyen kişileri de sola doğru kaydırmalısınız. Sağa kaydırdığınız kişilerden biri de sizi beğenirse match yani eşleşme durumu meydana gelir ve hemen sohbete başlayabilirsiniz. Tüm bu gelişmiş özellikleriyle ve konuma göre arkadaş arama seçeneğiyle Tinder, en iyi arkadaşlık siteleri arasında yer alıyor.

Happn

En iyi arkadaşlık siteleri listemizin ikinci sırasında işlevsel bir mobil uygulamaya sahip Happn yer alıyor. Tamamen ücretsiz arkadaşlık siteleri arasında en fazla kullanıcıya sahip olan Happn seçtiğiniz konumdaki kişilerle eşleşmenizi sağlayıp yeni arkadaşlıklar edinmenize yardımcı bir platform. Seçtiğiniz konumda kişilerle eşleştirildiğiniz bu platformda eşleşme sonucu direkt olarak mesaj göndermeye başlayabiliyorsunuz. Eşleştiğiniz kişilere ait isim, yaş ve biyografi gibi bilgiler sizinle paylaşıyor olsa da karşınızdaki kişinin tam konumunu değil, eşleştiğiniz konumu görebiliyorsunuz.

Happn nedir ve nasıl kullanılır bakacak olursak; platform hem masaüstü sitesi hem de mobil uygulaması ile kullanım sunuyor. Kullanıcı dostu basit bir arayüze sahip olan Happn’a üye olmak için e-posta adresinizi, telefon numaranızı, Google veya Facebook hesabınızı kullanabilirsiniz. Üyelik aşamasında hedef kitle, konum ve izin ayarlarınızı seçtikten sonra isim veya rumuz, doğum tarihi, fotoğraf gibi bilgilerinizi girmelisiniz. Tüm bilgileri eksiksiz girip üyeliği tamamladıktan sonra etrafınızdaki kişilerle eşleşmek ve yeni arkadaşlıklar edinmek için hazırsınız. Basit arayüzüyle, tamamen ücretsiz olmasıyla ve gizliliğe önem vermesiyle Happn en iyi arkadaşlık siteleri arasında yer alıyor.

Tango

En iyi arkadaşlık siteleri listemizin üçüncü sırasında özellikle ülkemizde popüler olarak kullanılan Tango yer alıyor. Tüm dünyada 300 milyonu aşkın kullanıcıya sahip olan Tango, çevrim içi mesajlaşmanın yanı sıra görüntülü konuşma ve hatta birden fazla kişiyle görüntülü konuşma seçeneği sunuyor. Türkçe dil desteğine de sahip olan platform aracılığıyla ister çevrenizdeki kişilerle, isterseniz de dünyanın dört bir yanından insanlara tanışabilirsiniz.

Tango nasıl kullanılır bakacak olursak en iyi arkadaşlık siteleri listesinde tanıttığımız diğer platformlar gibi Tango’da hem internet sitesi hem de mobil uygulaması aracılığıyla kullanılabiliyor. İnternet sitesine girdikten veya mobil uygulamayı indirdikten sonra sisteme üye olmalısınız. Üyelik için telefon numaranızı, Facebook hesabınızı ya da Google hesabınızı kullanabilirsiniz.

Loovo

En iyi arkadaşlık siteleri listemizdeki bir diğer kaliteli uygulama da Loovo. “Sevgi dolu uygulama” mottosuyla tüm dünyada 100 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan Loovo, ücretsiz özelliklerinin yanı sıra kredi sistemini kullanıyor. Sisteme üye olduktan sonra e-posta adresinizi doğruladığınızda, Facebook hesabınızı bağladığınızda ve profilinizi doğruladığınızda ücretsiz kredi kazanıyorsunuz. Hesabınıza giriş yaptığınız her gün için de ekstra 5 kredi kazanıyorsunuz. Kazandığınız kredileri daha fazla kişiye mesaj göndermek ve profilinizi öne çıkarmak için kullanabiliyorsunuz.

Yaş, konum, cinsiyet ve ilgi alanı seçimlerinize göre farklı kişilerle eşleştiğiniz uygulamada Snapchat ile benzer şekilde fotoğraf paylaşımları yapıyorsunuz. Paylaştığınız fotoğrafları diğer kişiler beğenip sizinle iletişime geçebiliyor ya da tam tersi şekilde siz fotoğraf paylaşan kişilerle etkileşime geçebiliyorsunuz. Yakınınızdaki kişilerle eşleşmek için Radar ismi verilen aracı kullanabiliyor, istediğiniz bir konumdaki kişilere ulaşmak için de Yeri kendin seç özelliğinden yararlanabiliyorsunuz. Kredi sistemi, konum özelleştirmeleri, kullanıcı sayısı ve eğlenceli yapısıyla Loovo en iyi arkadaşlık siteleri arasında yerini alıyor.

Wakie

Geldik en iyi arkadaşlık siteleri listemizin son sırasına. Listenin son sırasına yer almasına karşın oldukça gelişmiş özelliklere sahip olan Wakie, internet sitesi ve mobil uygulama aracılığıyla kullanıcılarına hizmet sunuyor. Listede yer verdiğimiz diğer en iyi arkadaşlık siteleri gibi Wakie de tüm dünyadan insanlarla tanışıp sohbet etmenize imkan tanıyor. İlgi alanlarına göre eşleştiğiniz kişilerle sesli veya görüntülü sohbet başlatabiliyor, 10 dakika boyunca görüşebiliyorsunuz. 10 dakikanın sonunda ise sohbet otomatik olarak sona eriyor ve farklı kişilerle görüşmeye yönlendiriliyorsunuz.

Wakie’nin çıkış amacı ve en belirgin özelliği ise uyandırma özelliği. Uygulamaya giriş yapıp alarm kurar gibi uyanmak istediğiniz saati belirliyorsunuz ve o saat geldiğinde rastgele insanlar sizi arama yaparak uyandırıyor. Siz de uygulamaya giriş yapıp o an için alarm kuran kişileri görebilir ve uyandırabilirsiniz. Tüm bu eğlenceli ve gelişmiş özellikleriyle Wakie, en iyi arkadaşlık siteleri arasında yer alıyor.