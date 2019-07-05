En İyi Android Telefonlar Listesi Haziran 2019

Temmuz ayına girdik ve Haziran’ın en iyi Android cihazları yayınlandı. Antutu’nun resmi sitesine yansımasa da önemli değişiklikler var ve siteye de yakın zaman içinde test sonuçları aktarılacaktır diye düşünüyoruz. İlginç sonuçlardan birazdan bahsedeceğiz.

Antutu sitesi resmi sonuçları

Yukarıdaki liste son sonuçların yansımadığı ve yazının yayınlandığı tarihte güncel olan liste ve burada OnePlus 7 Pro listenin başında ama önemli olan bu değil aldığı puan 373953 puan olan bu cihaz yeni testten 368307 puan alabilmiş. Bunun sebebi antutu güncellemesi olabilir.

İşte yeni liste;

Haziran 2019 en iyi Androidli telefonlar

Listenin ilk sırasında Nubia Red Magic 3 (muhtemelen Türkiye’de asla göremeyeceğimiz telefon) var. İkinci sıraya baktığımız zaman Black Shark Helo modeli yani 2. model, Xiaomi’nin oyuncu telefonu olarak tanıtıldı. 3. sırada Mi 9 var ve bu Mi 9’un Explorer Edition olduğu söyleniyor ama bir üstteki genel listeye baktığınız zaman bu modelin neden listede olmadığını anlayamıyoruz.

Bunun yanında listeler arasında Xiaomi için de bir karmaşa var. En güncel Haziran 2019 sonuçlarında yani üstteki görsele baktığımız zaman Mi 9’u yani temel sürümü 4. sırada görüyoruz. Şuan antutu üzerinde yer alan sonuçlara göre yani ilk görsele baktığınız zaman Mi 9’un Black Shark modelinden daha çok puan aldığını göreceksiniz… Burada ilginç bir durum söz konusu. Bakalım nasıl bir değişiklik yansıyacak.

Samsung’un son amiral gemilerinin listenin sonunda yer alması elbette boşuna para verdiğiniz manasına gelmiyor. Samsung’un malzeme kalitesi daha yüksek.