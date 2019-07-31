En İyi Android Cihaz Ortaya Çıktı Antutu’dan Kaç Puan Aldı

AnTuTu listelerini sallayan cihaz ortaya çıktı. Bu ay sonu tanıtılması beklenen cihaz ilk olarak Çin pazarında satışa sunulacak. Cihaz, Xiaomi’nin oyuncu telefonu Black Shark 2 Pro. Bu serinin 3. telefonu olarak dikkat çekiyor. DHA çnce Black Shark ve Black Shark 2 Helo modelleri tanıtılmıştı. Hala ülkemizde bu cihazlar resmi olarak satışa çıkmadığı için Black Shark 2 Pro modelinin de çok uzun bir süre Türkiye için satışa çıkacağı düşünülmüyor.

AnTuTu skoru yıktı geçti

Hala AnTuTu skoru açısından en yüksek puanı almış cihaz One Plus 7 Pro olarak görülse de Xiaomi’nin Black Shark 2 Pro modeli onu da solladı.

Black Shark 2 Pro modeli bu güne kadar alınmış en yüksek puanı aldı. 405 bin punı geçen cihaza daha önce hiç bir cihaz yaklaşamadı.

Xiaomi Black Shark 2 Pro özellikleri

Testle birlikte ortaya çıkan özellikler ise Snapdragon 855 Pro işlemci, fhd+ ekran ve 12 GB ram. Ayrıca depolama alanı konusunda da cihaz UFS 3 teknolojisini kullanılıyor ve cihazın performansı konusunda bu teknoloji oldukça fayda sağlıyor. Xiaomi Black Shark 2 Pro ayrıca 256gb depolama alanı sunuyor.