En İyi 100+ Instagram Biyografi Sözleri

Instagram’da yeni takipçiler kazanmak, iyi bir instagram biyografisiyle gerçekleşir. Yaptığınız paylaşımlarla birlikte, sizi ifade eden havalı biyografi sözleri, insanların sizi takip etmesini sağlayabilir. Sizler için 100’den fazla instagram biyografi sözleri bir araya getirdik. Beğendiğiniz instagram biyografi sözünü kopyala yapıştır yaparak profilinizde kullanabilirsiniz.

Dünyama Hoş Geldiniz.

Benim gizli biyografim için burayı ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ kazıyın.

“Pazar” olduğu için mutlu değilim, “Bugün” olduğu için mutluyum. Hayatı sev – haftanın 7 günü.

Sessiz insanlar en gürültülü zihinlere sahiptir.

Hayat kısa… Dişleriniz varken gülümseyin.

Güneşin doğduğu günlerde içerim.

En iyi şeyler, konfor bölgesinin dışında yaşamaktan gelir.

Herhangi biri olabileceğin bu dünyada, kendin ol.

Başarı damarlarımda.

Kahve gibiyim: karanlık, acı ve senin için çok sıcak.

İşte buradayım. Diğer iki dileğin nedir?

Hayır bu rüya değil, benim gerçeğim.

Buraya ne koymalıyım?

Sahte mükemmelliktense hata yapmak istiyorum.

Gözyaşlarımı değil, onlara sebep olan insanları sildim.

En iyisi henüz gelmedi.

Ben, sonu böyle olsun diye sevmemiştim.

Hemen değil ama kesinlikle kazanacağım.

Herkes cennete gitmek ister ama kimse ölmek istemez.

Aşk körlük yapar ama evlilik gerçek bir göz açıcıdır.

Çikolata soru sormaz, çikolata anlar.

İnsan özledikçe durgunlaşır.

İlişki durumum? Netflix, Çikolata ve eşofman altı.

Kafein bağımlısı bir yaşam formu.

Yalnız olmayı, gitmem diyenlerden öğrendik.

En büyük yıldız benken neden yıldızlara bakıyorsun?

Başarıya giden yol bir adımla başlar.

Çok fazla para da dahil olmak üzere asla saygı duymadığınız bir şeyiniz olmayacak.

Telefonlar kız/erkek arkadaşlardan daha iyidir, en azından onları kapatabiliriz. 🙂

Hayat aptal ve uyumak istiyorum.

Hayatım hayallerin daha güzel.

Başarıya giden yol daima yapım aşamasındadır.

Bazen yoga yapıyorum, bazen içiyorum, bazen parti yapıyorum ve nadiren çalışıyorum.

Instagram’da sosyal medya gurusu olduğunu iddia etmeyen tek kişi.

Kendine güvenerek yaşa.

Akıllı, eğlenceli, sevimli ve tam anlamıyla şaşkın birini bulmak zor.

Her şeye sahip olabileceğin bir dünyada. Önce bir verici ol.

Bazı insanların büyük ağızları yerine küçük zihinlerini açmaları gerekir.

Ben gerçeğim ve umarım takipçilerimin bazıları da öyledir.

İnsanlar arkanızdan konuşuyorsa, önde olduğunuz için mutlu olun.

Zaman değerli onu akıllıca kullan.

Senin için tek tavsiyem, beni takip etmeyi unutma.Benim hakkımda ne söylediğin umrumda değil

Instagram’dan hoşlanmaya başladım, çünkü resimlerden nefret ediyorum.

Hey, yine biyografimi mi okuyorsun?

Sınırsız Aşk…

Herkes çok mutlu… Bundan nefret ediyorum.

Oyunun kurallarını öğrenmelisin. Ve sonra herkesten daha iyi oynamalısın.

Kitapçı, insanların halen düşündüğünün kanıtıdır.

Açken gönderdiğim her şey için özür dilerim.

Bir gün yetişkin olmayı umuyorum.

İlişki durumu: Netflix ve Çikolata

Instagram biyo şu anda yükleniyor…

Gözlerimin altındaki çantalar Gucci.

Tuhaf olmak, haksızlığın yan etkisidir.

Ben sınırlı sayıdayım, sadece bir tane var.

2019’da daha önce olduğumdan daha iyi olacağım.

Daha az konuş, daha fazla hareket et. Bana inanmıyorsan, resimlerime bak.

Ben harikayım. (Endişelenme, sanırım sen de öylesin.)

Ortalama olmak için burada değilim, en iyi olmak için buradayım.

Her zaman kendin ol çünkü orijinal her zaman bir kopyadan daha değerlidir.

Hatırlayacağım ve iyileşeceğim ama bu affedeceğim ve unutacağım anlamına gelmiyor.

Benim hakkımda ne söylediğin umrumda değil.

O kadar derinim ki okyanus bile kıskanıyor.

Kısa Instagram Biyografi Sözleri

This is me (Bu Benim)

Follow me (Beni takip et)

Welcome to my Instagram (Instagram’ıma Hoş Geldin)

Check out the link below (Aşağıdaki bağlantıya göz atın)

This is my life (Bu benim hayatım)

I got nothing (Hiçbir şeyim yok)

Perfect. (Mükemmel)

Happy thoughts (Mutlu Düşünceler)

Just smiles 🙂 (Sadece Gülümse)

Meet Me (Benimle Tanış)

…

This is my bio (Bu benim bio)

İngilizce Instagram Biyografi Sözleri

Light travels faster than sound… That’s why people appear bright until they speak.

Never try to teach a pig to sing- it wastes your time and annoys the pig.

Making history.

Kind of a good samaritan, terrible athlete, but extremely blessed in the napping skills department.

I have to be funny, because being hot just isn’t an option for me at this point.

Turned my dreams into my vision and my vision into my reality

Smart. Strong. Silly. Straight up class act.

Just another paper-cut survivor.

Eat…sleep….regret……repeat.

Here to serve… The cat overlord.

I always prefer my puns to be intended.

Hard work never killed anyone, but why take the chance?

I hope one day I love something the way women in commercials love yogurt.

A man of mystery and power, whose power is exceeded only by his mystery.

Insert pretentious stuff about myself here.

Chocolate doesn’t ask questions, chocolate understands.

Probably the best meat eater in the world.

Things just ain’t the same for gangstas.

My relationship status? Netflix, Oreos and sweatpants.

You’re too rad to be sad.

Welcome to my 👑dom

👇 Check out my latest blog post 👇

🐦: (twitter handle) 👻: (snapchat handle) 🎥: (youtube handle)

Recovering donut addict.

Just over here having an allergic reaction to everyday life.

I still don’t understand Instagram, but here I am anyways.

Life is too short to wear boring undies.

I’m not actually funny, I’m really mean and people think I’m joking. I’m not.

Leaving a bit of sparkle everywhere I go ✨

I believe in making the impossible possible because there’s no fun in giving up

Traveller ✈️ Book Lover 📖 Obsessed with tacos 🌮

We love all animals 🐶 and donate a percentage of sales to marine life 🐠

Cancer survivor 🎗️

Personal Trainer 💪 Dancer 💃 Meditator 🧘

The best of me is yet to come.

I’m jealous of my parents, I’ll never be able to have a kid as cool as theirs.

God bless this hot mess!

The best of me is yet to come.

You have to learn the rules of the game. And then you have to play better than anyone else.

I’m actually not funny. I’m just really mean and people think I am joking.

I’m here to avoid friends on Facebook.

I will win, not immediately but definitely.

How we live our life is far more important than how we say we live our life.

Everybody wishes they could go to heaven but no one wants to die.

Where the heck am I? How did I get here?

Hi, my hobbies include breakfast, lunch and dinner.

A very caffeine dependant life form.

Always aiming to be a rainbow at the end of a thunderstorm.

Perfect has seven letter and so does meeeeee.

Just keep swimming.

Living vicariously through myself.

Currently hanging out in 🇵🇹

❤️ Lover not a fighter spreading ✌️all over the 🌎Entrepreneur ➕ Globetrotter ➕Motivational Speaker

Making history.

We are born naked, hungry and wet. Then things just get worse.

You is kind, you is smart, you is important.

Die having memories, don’t die with just dreams.

Biyografi sözleri kadar, profilinizi ne kadar iyi düzenlediğiniz de önemlidir. İyi bir instagram profili nasıl olmalıdır? sorusunun cevabını öğrenmek için aşağıdaki kaynak siteye bakabilirsiniz.

Kaynak: https://teloji.com