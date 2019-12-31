En Çok Satan Telefon Modelleri

Counterpoint, 2019’un 3. çeyreğinde en çok satan telefon modellerini belirledi. Yapılan araştırmada ilginç sonuçlar var. Ayrıca araştırma en çok telefon satan markayı da onaylıyor. Bu verilerde en çok satan 10 telefon modelini görebilirsiniz. Bununla birlikte bu veriler sadece 3 aylık verilerdir ve Temmuz – Ağustos – Eylül aylarını kapsar.

En çok satan telefon modeli

Listenin tamamı şu şekilde;

iPhone XR Samsung Galaxy A10 Samsung Galaxy A50 Oppo A9 iPhone 11 Oppo A5s Samsung Galaxy A20 Oppo A5 Redmi 7A Huawei P30

Listeye hakim 2 marka var. İkisinin de 3’er telefonu ilk 10’a girmeyi başarmış görünüyor. Samsung ve Oppo modelleri. Samsung’tan giriş seviyesi bir telefon A10 modelinin listeye girmesi ise ilginç bir durum ortaya çıkarmış. Geçen senede kalan model iPhone XR bu senenin 3. çeyreğinde en çok satan model olmuş. Muhtemelen iPhone 11’in çıkışıyla birlikte fiyatında yaşanan düşülerden kaynaklı sevilen tasarımıyla iPhone XR patlama yaptı. Listenin geri kalanında Xiaomi’nin ve Huawei’nin birer modeli bulunuyor.

Yeni telefon almaya karar verecek olanlar, insanların nasıl bir satın alma eğilimi gösteriğini bu listeden inceleyebilirler.