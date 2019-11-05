Ekim 2019’un En İyi Android Telefonları

Her ay yayınlanan genel Antutu raporu tekrar ortaya çıktı. Rapor hangi telefonun kendisinden en iyi puanı aldığını açıklıyor ve puana göre sıralama yapıyor. Test ise telefonu zor şartlara tabi tutarak gerçekleştiriyor. Bu zor şartlara, üst düzey grafikli içeriklerin oynatılması sırasında gösterilen performansa göre puanlama yapılıyor. Gelin geçtiğimiz ayın en iyi puan almış cihazlarına bir göz atalım.

En iyi Android telefonlar

Listenin ilk iki sırasında Vivo’nun modelleri var. Ülkemizde çok bilinmeyen model Çin’de oldukça popüler. Vivo Nex 3 5G modelinden daha önce de bahsetmiştik. Snapdragon 855+ işlemciyle yeni teknoloji ve çok daha hızlı bir depolama alanı teknolojisi birleşince çok iyi sonuçlar alınmış.

İkinci sırada yine Vivo’nun modeli Iqoo Pro 5G var ve aralarında çok fazla bir puan farkı yok.

Diğer telefonlara bakacak olursak 3. sırada OnePlus 7T bulunuyor. Vivo, bu modellerini ortaya çıkarmadan önce listenin en iyi OnePlus 7T idi. Vivo’dan başka daha gelişmiş bir cihazı ortaya çıkaran olmamış. Bu sonucun geçen ay alındığını ve bu ayın bize neler sunacağını bilmiyoruz. Özellikle Xiaomi’nin yeni cihazlarının listeye girmesini beklemek gerekiyor.