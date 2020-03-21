Son zamanlarda yaşanan hastalık sıkıntısı nedeniyle kalabalık ortamların oluşmasını engellemek için bir dizi önlemler alan hükümetin bir önlemi de okulları kapatmak oldu. Ama eğitime ara verilmez. Bu açıdan çocuklara okulda değil evde eğitim verilmeye devam edilecek. Bunun için yeni bir kaç kanal açıldı ve onları izleyerek uzaktan eğitim alabilirsiniz.

EbaTV

Açıklamalaa göre 6 adet EbaTV kanalı olacak. Bunlar İlkokul, Ortaokul, Lise şeklinde bir birinden ayrıldığı gibi kendi içinde de 2’ye ayrılacaklar. Burada müfredat neyi gerektiriyorsa onlar anlatılacak. Çekimler hala sürüyor ve oldukça faydalı bir arşiv olacak. İleriki zamanlar için de kullanılabilecek.

EbaTV frekans ayarları yapma

EbaTV frekans ayarını yapmak için iki seçeneğiniz var. Kanal şu an aktif ve sizin uydunuzda yoksa derhal otomatik tarama ile eklenen bütün kanalları kendi uydunuza çekiniz. Ya da manuel olarak kanal ekleyebilirsiniz. Manuel kanal ekleme kısmına geldiğiniz zaman aşağıdaki frekans bilgilerini kullanın.

Uydu: TURKSAT

Kanal: Trt Eğitim HD/1/2/3

Frekans: 12083 H (yatay) 13750

EbaTV Ders Programları