Doğal Taşlar Nedir Ne İşe Yarar?

Bu yanımızda sizlere doğada nadir bulunan ve bir çok özelliği olduğuna inanılan, bazı alanlarda tedavi için bile kullanılan taşlardan bahsedeceğim. Bu taşlar bir çok kişi tarafından sağlıklı olduğuna inanıldığı için kendilerine yakın tutulur. Çeşit çeşit renk ve özellikleri vardır.

Onyx: siyah görünümlü bu parlak taş havayı temizler ve negatif enerjiyi alır götürür.

Quartz: stresi alır götürür, rahatlatır.

Amethyst: baş ağrısına ve sersemliği yardımcı olur. Tatlı bir uyku için yardımcı olur, kemikleri faydası dokunur.

Citrine : konsantrasyon ve yaratıcılığa etkisi vardır. Hafızası açar.

Lapis Lazuli : Şiddetli ağrılara çözüm olarak görülür.

Opal : yaratıcılığa etkili bir taştır. Fikir arttırır .

Topaz: Hormonları düzenler.

Aquamarine : asit dengeleyici hazımsızlığa çözüm olarak görülür.

Jade: adrenalin hormonunu destekler, baş ağrısına faydalıdır.

Garnet: sırt ağrıları için birebirdir.

Bloodstone: kan basıncını dengeler.

Agate: toksik temizleyici.