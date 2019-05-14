Dns Sıfırlama Nasıl Yapılır?

Bazen internete girerken sorun yaşarız. Bunun sebebi dns olabilir. DNS adresleriniz etkinlenmiş, saldırıya uğramış, ya da sıkıntıya girmiş olabilir. Yoğunluktan sıkıntıya girmiş olabilir. Bu durumlarda onu sıfırlamak isteyebilirsiniz. Bu işlem değiştirmez sadece eski haline döndürür. Bu nedenle eğer DNS yi belirli bir amaç için kullanıyorsanız tekrar belirlemeniz gerekebilir. Dilerseniz başlayalım ve dns nasıl sıfırlanır görelim.

İlk önce başlatı açıyoruz. Başlatta cmd’yi bulmamız gerekir. Arama yerine cmd yazın ve yerleşik uygulama geldiği zaman enter a asın. Bu işlem kod arayüzünü açacaktır. Buraya yazmamız gereken bir kaç kod var.

ipconfig /flushdns

Bunu yazarak enter a basın. Bu işlem en basit haliyle sizin dns adresinizi sıfırlar. Yazıyı bitirmeden eklememiz gerekiyor ki bu kod ekranından yapabileceğiniz başka basit şeylerde var.

Özellikle bazı sitelere giremediğiniz zaman ya da internete girmekte problem yaşadığınız zaman aşağıdaki kodları kullanarak enter a basın.

ipconfig /release bu kod boştaki ip adresini alırken ipconfig /renew bu da yeni bir ip adresini alacaktır. Bu şekilde bir kaç bağlantı hatasını çözebilirsiniz.