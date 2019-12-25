Discord Adınızı Nasıl Değiştirirsiniz?

Discord, özellikle oyuncuların kullandığı sesli sohbet edilebilen bir programdır. Grup kurabilir insanları davet edebilir ve beraber sohbet edebilirsiniz. Oldukça faydalı paylaşımlar yapabilirsiniz. Discord için belirlediğiniz kullanıcı adınızı değiştirmek isterseniz de aşağıdaki yöntemi uygulamanız yeterli olacaktır.

Discord kullanıcı adı değiştirme

Bunun için discord uygulamasında oturum açtıktan sonra;

3 çizgi menü tuşuna basınız. Bu kısımda ayarlar butonuna tıklayın. Bu kısımda hesap ayarları için hesabım ya da hesap bağlantısına girin Hesanı düzenle seçeneğini seçin ve devam edin. Kullanıcı adınızı belirleyin. Yazdıktan sonra uygun olup olmadığı kontrol edilecektir. Uygunsa kaydet diyerek işlemi bitirebilirsiniz.

Bu işlem dahil olduğunuz gruplarda değişikliğe neden olacaktır. İsminiz her yerde değişecektir.

Kullanılabilirlik açısından kurallara uyduğunuz sürece discord sıkıntı çıkarmayacaktır. Benzersizlik konusunda da oldukça kullanışlı bir uygulamadır. Çünkü kullanıcı adınızın yanına otomatik olarak rakam ekler. Bu saıede başka birine benzeme ihtimali çok düşüktür.