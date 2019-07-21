Dikey Dizi Nedir? Çin’de Başladı

Çin’de oldukça ilginç bir dönem başladı. Hayatımıza giren yeni teknolojiler her geçen gün geliştikçe günlük hayatımızda değişiyor. Örneğin çok eskilerden trenlerde gazete kitap okunurken şimdi telefonlarla vakit geçiriliyor. Bir çok kişi telefonuyla ya oyun oynuyor ya da bir şeyler izliyor. Çin’de telefondan dizi izleme konusunda çok önemli bir değişiklik yapıldı.

Dikey dizi çekiyorlar

Bildiğiniz gibi herkes telefonun ekranından maksimum düzeyde yararlanmak için görüntüyü yatay sunuyor. Bu elbette mantıklı ama telefonu tutmak çok zor. Telefonu kullanım amacına uygun şekilde dik tutmak daha mantıklı ama böyle yaptığınız zaman da dizi ekranı, video oynatıcı ekranın ortasında küçülüyor. Peki dizi en baştan dik ekran çekilseydi?

IGTV gibi videolarınızı dik ekran yayınlamanız mümkün. Youtube’a dik ekran yüklediğiniz videolar dik ekran izlerken yine dik ekran görünebiliyor. Bundan sonra Çin’de özellikle dik ekran yayınlanan diziler olacak. İLginç görüntüler bizi bekliyor. Bakalım dik ekran dizi dünya çapında nasıl ilgi görecek.