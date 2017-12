Uzun süredir kişisel yazamadığımın farkındayım. Yazamadığım ama paylaşmak istediğim konuları da not alıp sizlerle paylaşacağım. Bu konulardan ilki ise, temmuz ayının başında geçirdiğim deviasyon (burun kıkırdak eğriliği) ameliyatıdır. Ameliyatı anlatma sebebim ise bu konuda merak edilen konuların olduğu ve sürecin nasıl ilerlediğidir. Çünkü burun konusu daha göz önünde bulundurulduğu için insanların da operasyona karşı biraz araştırma yapma isteği oluşturuyor.

Öncelikle yazıma ameliyat öncesi ve sonrası olarak devam edeceğim. Çünkü öncesinde neler oluyor ve sonrasında neler yaşanıyor bu konuda ben çok merak etmiştim. Bu merakımı gidermek için araştırma yaptığımda çoğu kişinin çok fazla merakı olduğunu ve bunu yaşayan birinin ağzından dinlemenin faydalı olacağını düşünerek detaylandırarak yazmaya karar verdim.

Muayene Olmaya Karar Verme Nedenim

Gün içinde artık ara ara nefesim kesilmekte, çok zor nefes almaktaydım. Ayrıca ağzımdan aldığım nefes ile burundan alınan nefes aynı olmuyor. Ofis ortamın kirli olmasıda sürekli burun tıkanıklığına sebep veriyordu. Bunun dışında horlama ki bazen kendi horlamama uyandığım oluyordu, ağız açık uyuma ve bunun sonunca boğaz, dudak kuruması, gün boyunca devam eden geniz akıntısı, yatarken boğazda hırıltı gelmesi gibi şikayetlerim oluyordu.

İnternette biraz araştırdığımda burun etinin nasıl olduğuna dair fotoğraflar buldum ve aşağı yukarı benim burnumda da aynı problem olduğu görünce doktora gitmeye karar verdim.

Muayenede Yapılan İşlemler

Muayeneyi Ankara’da devlet hastanesinde bir kulak burun boğazı (KBB) doktoruna giderek muayene oldum. Kontrol sırasında burun içindeki tam ortada yer alan kıkırdağın eğri olduğu ve bu eğriliğin sebep olduğu şişkin burun etleri nefes almamda zorluk çıkardığını doktorum iletti. Kesin emin olmak için de tomografi çektirdim. Tomografide de kontrol sonrası ameliyat olmamım bana baya fayda sağlayacağı ve rahatlayacağımı söyleyince artık ameliyatı düşünmeye başladım.

Ameliyata Karar Verme Süreci

Ameliyat olmam iletilince tabiki hemen hastane ve doktor kalitesini düşünmeye başladım. Çünkü burun göz önünde olunca ameliyat sonrası değişiklik olur mu ? Problem olur mu ? ister istemez düşünmekten kendimi alamadım. Kış ayına denk gelmesi nedeniyle grip, nezle olaylarından dolayı yaz başlangıcı ameliyat olmaya ve o sırada düşünüp araştırmaya devam etmenin uygun olacağını düşündüm.

Ameliyat İçin Hastane Seçimi

Burun ameliyatım kıkırdak eğriliğinin düzeltilmesi ve burun etlerinin küçülmesi işleminden dolayı daha uzman bir doktor ve hastane seçimi olması gerektiğinden araştırmalarım sonucu Gazi Üniversitesi Hastanesi’ni seçtim.

Buradaki Yardımcı Doç. Dr.’a muayene oldum. Buraya gelemeden önce tomografim olmasından dolayı beklemem gerekmedi. Sizde eğer üniversite hastanesine gidecekseniz öncesinde herhangi bir hastanede muayene olup röntgen, tomografi gibi işlemleri halletmeniz faydalı olacaktır.

Doktorum sağolsun ayrıntılı bir şekilde tekrar anlattı ve yapılacak işlem ile 10 üstünden 7-8 bir açıklık olacağını belirtti. Benimde zaten bu kadar olması bile çok işime gelecekti.

Doktorum hemen 2 gün sonra ameliyat yapabileceğini söyledi. Fakat işler ve ramazan nedeniyle bayram sonrasına bıraktım. Yapılacak işlemin lokal veya genel anestezi ile yapılabileceği, kendisinin önerisi lokal olarak yapılması daha iyi olacağını iletti. Bende lokal anestezi ile olmayı kabul ettim. Bir kaç kan testi yaparak gerekli kontroller yapıldı.

Septum Deviasyon Ameliyat İşlemi

1 ay sonra ameliyat günü hastaneye gittiğimde gerekli işlemler (ameliyat parası vs.) sonrasında meşhur ters kollu yeşil önlüğü giyip ameliyat masasına uzandım. Lokal anestezi olarak ben bir KBB sandalyesinde oturacağımı, aynı dişçi iğnesi gibi iğne yapılarak yapılacağını düşünürken, bizzat masada yatar vaziyette buldum. Gerekli tansiyon vs. kontrolü yapılıp, hemşire hanım size 1-2 ilaç serum ile kanınıza anesteziyi veriyor. Bu ilaç dediklerim anestezidir. Anestezinin gelmesiyle beraber bende çok fena bir kafa oluştuki o anı kelimeler ile anlatmam çok zor 🙂 Kendi kendime gülmeler vs., böyle boş boğazlık vs. yani çok fena rahatlıyorsunuz. Sonra hatırladığım böyle yarı uyanık yarı uykulu hafif sahura kalkmış biri gibi ameliyat oluyorsunuz. bu yüzden lokali kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü daha az riskli ve kısa sürede ayaktasınız.

Ameliyat esnasında bazı işlemleri hissediyorsunuz ama acı asla yok. Sadece hareketleri ki onlarda rüya gibi desem olur. Yapılan işlem sonrası meşhur tamponlar takılıyor ve 1-2 saatlik anestezinin gitmesi beklemek için müşahede odasında bekliyorsunuz. Bu arada araç ile gelip dönüşte araç kullanmayı beklemeyin. Çünkü ne kadar ayılsanızda anestezi aldığınız için kullanmanız söyleniyor.

2 gün tampon ile kalıp daha sonra tampon alımı için tekrar hastaneye gelmek için yürüyerek hastaneden çıktım. Hiçbir şişlik morluk olmadı. Kemik üstünde bir oynama olmadığından gözlük bile takabildim.

doktorum benim kıkırdağın eğriliğinin fazla olmasından dolayı etlere müdahaleye gerek olmadığını bunun yeterli olacağını söyleyerek etler ile alakalı işlem yapmadı. Normalde burun etleri kesme biçme yapılmadan, halk arasında lazer diye anlatılan radyo frekans işlemi ile ısıtılarak küçültülüyor. Bu işlemde kanamasız, ağrısız bir şekilde tamamlanıyor.

Ameliyat Sonrası

Ameliyat sonrası eve gelip dinlendim. Yeme-içme eziyet onu söyleyebilirim. Evde pipet bulundurun çünkü kaşıkla çatalla yemek yerken nefessiz kalıyorsunuz. Burun ucunda gazlı bez durduğundan biraz zor bir işlem oluyor yemek yemek. Gazlı bezleri de bu arada ara sıra değiştiriyorsunuz.

2. günde hastaneye gidip tamponları aldırdım. İnternette en çok söylenen olay, tampon çıkarken inanılmaz bir acının olduğudur. Bunu ben 1 gün önce okuyunca baya korktum ama yeni teknoloji 🙂 silikon tamponlar ile bu işlem o kadar kolayki hiç korkmaya gerek kalmıyor.

Tampon uçlarındaki ipler burnunuzun üzerine yapıştırıyorlar. Çıkartırken hafifçe çekerek tamponlar çıkıyor. Sonrasında vakum ile içi temizlenerek taburcu oluyorsunuz.

Burun için temizlik için de tuzlu suya benzer bir solüsyon veriliyor. İlaç ufak paketler halinde karışımı, dinlenmiş suya karıştırarak kendi kabında karışımı hazırlıyorsunuz. Buruna uygun bu kap ile buruna sıkılarak buradaki yara kabuğu, burun içi pislikler vs. temizleniyor.

2 Hafta Sonra Aldığım Sonuçlar

Yapılan burun kıkırdağı (septum deviasyon) ameliyatı sonrasında bana faydaları aşağıdaki gibi oldu;

Sabahları ve gün için yaşadığım boğazdaki sürekli akıntı yok oldu. Artık daha kuru bir boğaz ve hırıltısız uyku oldu Horlama olayları kayboldu. Boyun büküklüğü hariç horlama olmadığı söylendi Nefes almada daha rahat ve sıkıntısız süreç oldu. Burunun sürekli tıkanması ortadan kalktı Bir çok kişi sesimde az da olsa değişim olduğunu söylediler.

Tavsiyem şudur: İyi bir doktor ve hastane bularak bu işlemi yaptırmanız size oldukça keyifli bir yaşam sunuyor. Gerçekten aldığınız nefes, uykudan aldığınız keyif hepsi değişiyor. Ve iyileşme süreci oldukça kısa olmasından dolayı korkmadan rahatlıkla yaptırmanız size fayda sağlayacaktır.

Eğer merak ettiğiniz farklı konular varsa yorum yaparak sorularınızı iletirseniz, size yardımcı olabilirim.