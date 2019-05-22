Dedicated Sunucu Nedir? Ne İşe Yarar?

Dedicated Server olarak bilinen ancak Türkçemiz de “paylaşımsız” yada “fiziksel” sunucu olarak adlandırılan ve kaynaklarının yalnızca tek bir şahıs yada şirkete verilmiş olan web siteleri veya paylaşımlı hale getirilerek farklı işlemler için kullanılabilen paylaşımsız fiziksel sunucu hizmetidir.Paylaşımsız bir sunucu, tamamen kendi işletmenizin gereksinimleri için kiralanan yada satın alınan fiziksel bir sunucudur.

Paylaşımsız sunucular, istisnai olarak yüksek düzeyde veri güvenliği gerektiren, çoğu zaman büyük işletmeler ve kuruluşlar tarafınca yada sunucu kapasitesi için istikrarlı ve yüksek talep gören kuruluşlar tarafınca kullanılır.

Paylaşımsız/fiziksel sunucular, sitenizde barındırmanızı gerektiren tüm gereksinimleri sağlarlar ve çoğu zaman diğer barındırma hizmet türleri ile karşılaştırıldığında fiyatta biraz daha pahalıdır. Paylaşımsız sunucuda, hosting sağlayıcısı yalnızca bir web sitesi / kullanıcı için makine kiralayacaktır ve kullanıcının ihtiyacına bağlı olarak birden fazla web sitesi de barındırabilmesi için düzenleme sağlanabilir. Ek olarak, sanal bir hesaptan fiziksel bir hesaba taşınırsanız, kullanıcı tarafınca fark edilecek ilk şey, web sitenizin öncekine göre daha hızlı bir şekilde yüklenecek olduğudur.

Paylaşımsız sunucuyu paylaşımlı sunucu ile karşılaştıracak olursak, paylaşımlı sunucu, bir fiziksel sunucunun üstündeki donanımları ortak kullanılarak yaratılan bir sanal sunucu türüdür. Bu sunucularda birden fazla şirkete ilişkin veriler barındırılabilir. Avantajları ise, fiyat bakımından oldukça uygun ve kurulum mevzusunda süratli ve kullanışlı olmalarıdır. Dezavantajları sıralamak gerekirse, paylaşımlı bir sunucu olduğundan fiziksel sunucuda hata oluşması durumunda sunuculardan birisinin fiziksel sunucuyu zorlaması durumunda oluşacak olan yavaşlama veya kasmaya benzer biçimde problemler içinde bulunan tüm sunucuları etkileyecektir. Bu durumda, daha büyük işler için dedicated (paylaşımsız) sunuculardan oldukca daha kuvvetli performans alınacaktır.

Paylaşımsız sunucu bir veri merkezi içinden kurum içi yada harici olarak ayarlanabilir. Sitelerin kaynak kullanımları veya trafik kotaları yüksek olan, site üstünde oldukça fazla veri ve görsel bulunduran, verilerinin paylaşımlı sunucularda yer almasını istemeyen ya da iş kapasitesi ve hacmi yüksek olan firmalar için daha idealdir; zira kendilerine ilişkin sunucuları olduğundan bu sunucunun gereksinimleri diledikleri benzer biçimde değiştirebilirler ve sunucuyu tamamen kendileri için kullanabilirler. Hem de daha yüksek performans alabilirler.

Hadi, dedicated sunucunun bazı avantajlarını sıralayalım :

Hız ve çeviklik: Uygulamalarınız ve web sayfanız öteki uygulamalar ile kaynaklar için rekabete girmeden sunucudaki tüm kaynakları kullanabilme avantajına haizdir.

Güvenlik : Siteleriniz ve verileriniz bir genel bulut haricinde yer aldığından ve daha çok güvenlik önlemi alınabildiğinden, programlarınızın ve web sitelerinizin saldırıya uğrama olasılığı daha düşüktür.

Denetim : Bazı durumlarda, paylaşımsız bir sunucu (bilhassa sitede) donanımınız ve yazılımınız üstünde daha çok denetim sahibi olmanızı sağlar.

Ölçeklenebilirlik : Uygulamalarınız gerektirdiği takdirde, daha çok CPU, daha geniş ağ ve daha çok disk alanı talep edebilirsiniz. Ek olarak, web sitelerinizin ve uygulamalarınızın gerekseme duyduğu iş yükünü kaldırabilecek daha süratli ve daha büyük bir sunucuya da yükseltebilirsiniz.

Özelleştirilebilir : Bu sunucuyu kiraladığınız yada satın aldığınız için, arzu ettiğiniz şekilde kurulumunu sağlayabilirsiniz.