Cloudflare DNS Uygulaması Nedir Nasıl Kullanılır?

Telefonlarda internet hızı konusunda problem yaşayanlar, bununla birlikte biraz da güvenli olsun diyenler tam size göre ücretli ve ücretsiz seçenekleriyle bir hizmet var. Bilgisayardan da kullanılabilen bu yöntemin telefonlar için geçerli olan kısmını anlatmak üzere bu yazıyı hazırladık.

Cloduflare DNS 1.1.1.1 nedir?

Hem sınırsız her yere erişim, hem güvenli ve gizli internet hem de hızlı internet bir arada olsun isterseniz en uygun çözüm Cloudflare’nin yeni dns uygulaması.

iOS için buradan indirin Android için buradan indirin Uygulamayı açıp giriş yapana kadar devam edin. Klasik uygulama kurulumu 1.1.1.1 ekranında Warp kısmının altındaki butonu aktif edin. VPN profili için onay vermeniz gerekecek. Bildirim çubuğunda VPN’nin aktif olduğunu gösteren bir simge belirecektir. Anahtar şeklindedir.

Burada bir kaç avantaj daha bulunuyor.

Warp sistemi hem hızlı hem güvenli internet sunuyor. Bununla birlikte ücret ödeyerek Warp + hizmetinden çok daha fazlasını elde edebilirsiniz. Düzenli bakım yapılan sorunsuz sunucularda gizli bir şekilde internette gezinmeniz mümkün.

Cloudflare DNS uygulaması vpn hizmeti arayanlar için en iyi ve ücretsiz bir çözüm olarak karşınızda.