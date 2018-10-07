Chrome’da Pop-Upları Engelleme Ya da Görüntülenmesine İzin Verme

Son zamanlarda özellikle reklam amaçlı kullanılan pop-up mesajlar, karşımıza bir anda açılan sayfalara denir. Bu sayfaların çok olması her yinelemede ya da tıklamada karşımıza çıkması çoğu zaman rahatsız edici olabiliyor. Bu durumda bunlardan kurtulmanız için Chrome size yardımcı olabiliyor.

simgesi adres satırının sağ kısmında görünür ve pop-up engellendiği zaman karşınıza gelir. Eğer pop – up görmek istiyorsanız bu simgeye tıklayarak izin verin.

Popupları varsayılan olarak engellemek ya da izin vermek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Chrome’u açın.

3 nokta simgesi ve ayarları tıklayın.

Gelişmiş ayarlara geçiş yapın.

Gizlilik ve güvenlik satırına gelin.

Pop-up öğesine gelin.

Uyarı izni veriliyor. Engellendi. İzin verildi. Bu seçeneklerden birini seçin.

Özel bir sitede engellemek için yukarıdaki simgesinde olduğu gibi anlattığımız yolu takip edin. İzin vermek için de aynı yöntemi kullanabilirsiniz.