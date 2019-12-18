Chrome Tab Freeze Nedir Ne İşe Yarar?

Chrome’un en büyük sorunlarından birisi olarak ram kullanımı gösterilir. Chrome’un son sürümlerinden birisine harika bir özellik geldi. Otomatik olarak şimdilik aktif olmayan özelliği siz açabiliyor ve ram kullanımını kısmen kısıtlayabiliyorsunuz. Bu özelliği sekme dondurma ya da tab freeze denilen bu özellik nasıl açlışır ve nasıl açılır?

Tab Freeze

Geliştirme aşamasında olan sekme dondurma özelliği, 5 dakika kullanmadığınız açık sekmeleri dondurmak suretiyle Chrome’u hafifletiyor. Ram kullanımı ve işlemci kullanımı azalıyor. Bu durumda bilgisayarınız daha rahat çalışıyor. İnternet kullanım deneyiminiz artıyor. Gelin bu özelliğin nasıl açıldığına bir bakalım.

İlk önce Chrome sürümünüzün 79 ya da üzeri olduğundan emin olunuz. Güncelleme için chrome://settings/help gidin. Güncelleme sonrası adres satırına chrome://flags yazarak enter tuşuna basın. Eklentiler kısmındaki arama satırına tab freeze yazın. Tab Freeze ayarını enabled yapın.

Bundan sonra sağ altta bir uyarı çıkacaktır. Relaunch diyerek tarayıcınızı yeninden başlatın. Bu sayede sekme dondurma özelliği aktif hale gelecektir. Bundan sonra bilgisayarınızın Chrome ile daha rahat çalıştığını görebilirsiniz.

Bu yeni özelliğin geliştirme aşamasında olduğunu belirtelim ve yakında tüm kullanıcılara sunulacağını ekleyelim. Yine de herkes bu özelliği elle aktif ederek kullanabilirler.