Chrome Okuma Modu Nedir Nasıl Aktif Edilir?

Chrome’da okuma modu diye bir özellik deneysel özellikler adı altında sunuluyor. Bu nedenle eğer detaylı bir inceleme yapmadıysanız görmemiş olabilirsiniz. Peki nedir bu okuma modu ve ne işe yarar? Okuma modu tarayıcı üzerinden haber okumayı yazı okumayı sevenler için yazıya odaklanmanızı sağlayan ve reklamları izole eden bir sistem diyebiliriz. Peki nasıl aktif etmek gerekiyor?

Okuma modu aktif etme

Okuma modunu aktif etmek için Chrome 75 ve üzeri sürümleri kullanmanız gerekiyor. Bunun için yapmanız gerekenleri adım adım yazıyoruz.

Chrome’u güncellediyseniz yeni bir sekme açın. Yeni sekmeye aşağıdaki metni kopyalayıp yapıştırın. chrome://flags/#enable-reader-mode Enter dedikten sonra açılan sayfada Enable Reader Mode kısmını “enabled” olarak değiştirin. Bir uyarı verecek ve yeniden başlatmanız istenecek. Ya da doğrudan kapatıp Chrome’u yeniden açın.

Adres satırını kontrol ettiğinizde sağ kısımda yeni bir buton göreceksiniz. Bu yeni eklediğiniz okuma modu butonudur. Bir site üzerinde bu butona tıkladığınız zaman saf yazılı modu karşınıza çıkaracaktır. Tekrar tıkladığınız zaman okuma modu devre dışı bırakılabilir.