Bu Tweet Kullanım Dışıdır Ne Demek?

Twitter kullanıcıları son zamanlarda çok sık karşılaştıkları “bu Tweet kullanım dışıdır” uyarısını merak ediyor. Örneğin bir Tweet altına atılan yorum görünmüyor mu uyarı görünüyor. Acaba sizin tweetleriniz de başkaları için aynı durumda oluyor mu? Bu uyarının anlamı ne?

Twitter spam koruması mı?

Bildiğiniz gibi sosyal medyanın gücü inanılmaz. Elbette bunu kötüye kullanan kişiler de var. Özellikle sahte yalan haber yaymak için kullanıyorlar. Twitter bu tür hesaplarla geçmişte yaptığı açıklamayla savaşacağını duyurmuştu. Ama son uyarılar için resmi bir açıklama yapmadı. Hem de insanların “bu Tweet Kullanım Dışıdır” uyarısı hakkında bir çok soru sormasına rağmen.

Silinen hesaplar mı?

Bir görüşe göre bu tweetler atıldıktan sonra silinen hesaplara sahip. Atıldıktan sonra hesap silindiği için Tweet silinmek yerine bu uyarıyı veriyor.

Onay almamış hesaplar olabilir

Bir görüşe göre ise telefonla onaylanmamış hesapların tweetleri bu şekilde görülüyor. Ama bu düşük ihtimal çünkü bu durumda tweetlerin sayısı oldukça azalır.

Bakalım, gelecekte Twitter’dan “bu Tweet kullanım dışıdır” uyarısı hakkında bir açıklama gelecek mi?