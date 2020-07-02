İnternet sitelerimizde, blog sayfalarımızda her yazı için görsel konusu oldukça önemlidir. Eklenen fotoğrafın özgün olması, konu içeriğini yansıtması, telifsiz olması gibi birçok kriteri ve detayı bulunuyor. Özellikle eklenen fotoğrafların internetten indirme usulü ile gerçekleştirilip sonrasında telifli çıkması site sahibini sıkıntıya sokan konuların başında geliyor. Sizde sitelerinizde, blog sayfalarınızda kullanabileceğiniz tamamen ücretsiz olan stok fotoğraf sitelerini paylaşacağım.

1) PIXABAY

Şüphesiz internet işleri ile uğraşan kişilerin en çok tercih ettiği siteler sıralamasında bir numarada yer alan pixabay, yüz binlerce görseli içerisinde barındırıyor. Farklı boyutlarda indirilebilen bu görsellerin tamamı ücretsiz bir şekilde sitede yer alıyor.

2) PEXELS

Ücretsiz stok fotoğraf denildiği zaman akla gelen iki isim varsa biri pexels sitesidir. Ticari projeler dahilinde kullanılabilecek ücretsiz ve kaliteli fotoğrafları barındıran, bu fotoğrafları çeşitli boyutlarda indirmenize olanak sağlayan sitede bir de lider sıralaması gibi bir olay var ki tam bir rekabet ortamını tetikleyici unsur. Hal böyle olunca çok kaliteli ve oldukça orijinal binlerce stok fotoğraf yükleniyor.

3) UNSPLASH

Stok fotoğraflar konusunda trendleri belirleyen ve gündem olan konularda ilk olarak ücretsiz paylaşımları ile ön plana çıkan unsplash sitesi yine tavsiye edilecek siteler arasında yer almaktadır. İlk iki site gibi çeşitli boyutlarda indirilebilen fotoğrafları kategorilere ayrılmış haliyle aramak daha zevkli. Ayrıca ana sayfada yer alan editör önerileri kısmı ise oldukça ücretsiz kalite fotoğrafların yer aldığı hoş bir galeri

4) VISUALHUNT

Pixabay ve Pexels sitelerini karıştırıp ortaya bir site çıkarsaydık bu kesinlikle visualhunt olurdu. Tamamen ücretsiz stok fotoğraflardan oluşan bu sitede yine birbirinden kaliteli fotoğrafları bulabileceksiniz. Renklere göre arama seçeneği ise oldukça yenilikçi bir yaklaşım olarak durmuş. En güzel yanı ise arattığınız anahtar kelimede en iyi görselleri en başta sunmasıyla sonuca hızlıca ulaşabiliyorsunuz.

5) STOCKSNAP

Genellikle kadın blog yazarlarına hitap eden stocksnap çoğunlukla masa, bilgisayar, kahve, defter temalı ücretsiz stok fotoğraflara ev sahipliği yapıyor. Denenebilir seçenekler arasında 5.sıradan kendine yer buluyor. Sizde bu siteleri kullanarak ihtiyacınız olan görselleri ücretsiz ve telif problemi yaşamadan edinebilir ve sitelerinizde kullanabilirsiniz.