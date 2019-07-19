Bilgisayarda İç Ses Kaydetme Nasıl Yapılır?

Bir çok bilgisayarda eğer ekstra birşey yapmadıysanız bunun mümkün olmadığını çoktan farketmişsiniz ve bu yüzden bu yazıya gelmişsiniz. Ama size yardımcı olacağız. Bilgisayarınızda iç sesi nasıl kaydedersiniz iki basit yöntemle hemen açıklıyoruz.

Stereo Mix

Eğer bilgisayarınızda bu sürücü kuruluysa iç sesinizi kaydetmeniz mümkündür. Bilgisayarın sağ alt kısmına yer alan ses simgesine sağ tıklayın ve kayıt aygıtları satırına girin. Kayıt sekmesinde Stereo Mix kısmını görebilirsiniz. Bunu varsayılan yapın. Eğer görmüyorsanız aynı ekrana sağ tıklayıp devre dışı bırakılmış aygıtları göster seçeneğini aktif edin.

Normal şartlarda bu seçenekle birlikte hem bilgisayar hoparlörünüzden ses de gelmeli ama mikrofon değil iç ses aktif olmalı. Kayda başladığınız zaman bilgisayarın iç sesinin kaydedildiğini göreceksiniz.

Stereo Mix yok

Eğer bilgisayarınızda ne yaptıysanız bu seçeneği bulamadıysanız hemen buradaki bağlantıdan sürücüyü indirip kurun. Bilgisayarı yeniden başlattıktan sonra seçenek karşınızda olacak.

İşe yaramadı

İki laptopta stereo mix yoktu. İkisine de aynı sürücüyü kurdum ama birinde stereo mix gelmesine rağmen diğerinde gelmedi. Muhtemelen ya 32 bit olduğu için ya da biraz eski olduğu için. Ama dert etmeyin.

Buradan Virtual Audio Cable programını indirin. Kurduktan sonra bilgisayarı yeniden başlatın. Ses kısmına sanal sürücülerin farklı simgelerle yüklendiğini göreceksiniz. Bu yöntem kesinlikle işe yarayacaktır ama bunlar aktifken hoparlörünüzden ses gelmeyebilir.