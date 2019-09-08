Bilgisayarda Facebook Messenger Kullanmak

Facebook’un daha önce uygulama bünyesinde bulunan sonra da ayrı bir uygulama olarak ortaya çıkan Messenger, mesajlaşma uygulaması daha da zenginleşti ve uzun zamandır bilgisayar üzerinde de var. Tıpkı Whatsapp Web gibi özelliklere sahip olan Messenger ile bilgisayar üzerinden nasıl yazışırsınız kısaca anlatıyoruz.

Messenger.com

Tıpkı diğer mesajlaşma uygulamalarında özellikle Whatsapp’ta olduğu gibi Messenger’da da web üzerinden mesajlaşma özelliği bulunuyor. Yapmanız gerekenler aşağıdaki gibidir.

https://www.messenger.com adresine gidin. Hesabınıza girişinizi yapın. Bütün arkadaş listeniz ve de sohbetleriniz web sitesine yüklenecektir. Artık buradan sohbete devam edebilirsiniz.

Telefonunuzu kullanamadığınız zamanlarda ya da daha hızlı mesajlaşmak için Messenger’ın web tabanlı hizmeti hayat kurtaran niteliktedir. Bununla birlikte uygulamada yer alan bütün özellikler web hizmetinde de mevcut. Hiç birşeyden eksik kalmayacağınızı bilmeniz gerekiyor.