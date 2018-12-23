Bağlantı Önizleme Nedir? Android İçin Chrome

Android için Chrome’a önemli bir güncelleme geliyor. Şimdilik deneme aşamasında olan özellik bir bağlantıya gitmeden önce ön izleme imkanı sunuyor. Sneak Peak denilen bu özellik oldukça faydalı olacak. Peki neden?

Bağlantı ön izleme özelliğiyle doğrunsiteye gidip gitmeyeceğinizi kontrol edebilirsiniz. Bununla birlikte yasal olmayan içerikli bir site olabilir, ya da yanlış bağlantıdır ve açılmayacaktır. Ya da site zararlı içeriğe sahip olabilir. Bir çok sitede bağlantılar kısaltılmış ve anlaşılmayan şekilde yayınlanıyor. İsmini bağlantısını bile göremediğimiz siteye gitmek ne kadar güvenli? Tüm bunları siteye gitmeden önce görme imkanımız var. Peki nasıl?

Tarayıcınızda açıp oraya chrome://flags/#enable-ephemeral-tab bağlantısını kopyalayın. Burada en üst kısımda yer alan seçeneği aktif edin ve Tarayıcınızda kapatıp baştan açın.

Bu aşamadan sonra bağlantı ön izleme kullanılabilir olacak. Kullanmak için ise gitmeden önce bağlantının üzerine basılı tutup açılan menüden bağlantı ön izleme seçeneğini seçin.

Bu özelliğin Chrome Canary ya da Developer sürümünde olduğunu stabil Android için Chrome sürümünde henüz yer almadığını belirtelim.