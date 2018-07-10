Asus Zenfone Max Pro M1 Fiyatı Ve Özellikleri

Önümüzdeki ay ülkemizde de satışa çıkacak olan Asus Zenfone Max Pro M1 hakkında detay vermek için bu yazıyı yazıyoruz. Fiyatını ve özelliklerini sizlerle paylaşacağız. Özellikle batarya konusunda başarılı bir performans sergileyeceğini düşündüğümüz Asus Zenfone Max Pro M1 özellikleri şu şekilde,

5.99 inç 18:9 FHD+ IPS LCD ekran

Qualcomm Snapdragon 636 yonga seti

Adreno 509 GPU

3GB/4GB/6GB

32GB/64GB

f/2.2 diyafram aralığına sahip 13 MP ve 5MP çift arka kamera

f/2.0 diyafram aralığına sahip 8MP ön kamera

VoLTE, Wi-Fi ile LTE 802.11 b / g / n,

LTE with VoLTE Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, 3.5mm ses girişi

5000 mAh

Parmak İzi Okuyucu

5000 mAh batarya ile sizlere harika bir performans sunacağı oldukça kesin diyebiliriz. Ram seçenekleri daha uygun telefon arayanlar için farklı alternatifler sunuyor.

Asus Zenfone Max Pro M1 telefon yakında ülkemizde de satışa çıkacak. Fiyatı ise 390 Dolar olarak belirlenmiş. Bakalım insanımızdan ilgi görecek mi?