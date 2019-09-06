Asus Rog Phone 2 Özellikleri ve Fiyatı Nedir?

Oyuncu telefonu olarak piyasaya sürülen Asus Rog Phone serisinin yeni üyesi Asus Rog Phone 2 tanıtıldı ve özellikleriyle fiyatı ortaya çıktı. Mobil oyuncuların beklediği telefon ülkemizde satışa sunulur mu ne zaman sunulur şimdilik bu konuyla ilgili bir bilgi yok. Hemen telefonun özelliklerine bir bakalım.

Asus Rog Phone 2 özellikleri

Qualcomm Snapdragon 855 Plus işlemci

işlemci 6.59 inç ekran boyutu

ekran boyutu 120HZ ekran yenileme hızı

Ekranın ayrıca HDR 10 desteği de bulunuyor.

1080 x 2340 piksel çözünürlükte olan ekran Gorilla Glass 6 ile güçlendirilmiş.

çözünürlükte olan ekran Gorilla Glass 6 ile güçlendirilmiş. Kryo 485 işlemci 2.96 saat hızı ile çalışabiliyor. Farklı hızlarda da çalışan 8 tane aynı çekirdek bulunuyor.

12 GB RAM

256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere 3 farklı depolama seçeneği

olmak üzere 3 farklı depolama seçeneği Ön kamera 24MP

48 ve 13 MP iki farklı arka kamera

6000 mAh batarya

30W hızlı şarj desteği

Peki bu cihazın fiyatı ne?

899€ standart sürüm ve 1199 € Ultimate Edition sürüm olmak üzere iki farklı fiyat seçeneği bulunuyor.