Arttırılmış Gerçeklikle Google Haritalar Nasıl Görünüyor?

Google yeni bir proje üzerinde çalışıyor. Adeta bir navigasyon cihazı gibi kullanılan Google Haritalar, hem yayalar hem de araçlar için çok kullanışlı. Şimdi özellikle yayalar için işe yarayacak yeni özellikleriyle Google Haritalara eklenecek.

Arttırılmış gerçeklik Google Haritalarda

Artık yol tarifi alırken arttırılmış gerçeklik şeklinde alabileceksiniz. Aslında mantık aynı ama gerçek cadde görüntüsü ve navigasyon yönlendirmeleri bir birine entegre edilmiş. Bu daha ilginç bir deneyimi sizlere sunuyor.

Aslına bakarsanız mantık çok basit. Zaten 2d olarak yönlendirmeler zaten haritalarda yapılıyor. Bu sefer 3d ve kamera yardımıyla bu yol tarifi daha iyi hale geliyor. Telefonunuzu caddeye yönlendirin, kameradan gördüğünüz yerden bir ok size ne tarafa gideceğinizi, dönüşlerinizi ya da hedefinizi gösteriyor.

Google Haritaların bu yeni özelliği şimdilik Pixel cihazlarda kullanılabiliyor. Muhtemelen belli bölgeler için de geçerli yakın zaman içinde Google Haritalara gelecek bir güncellemeyle herkes için bu güncelleme kullanılabilir olacaktır.