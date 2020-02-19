Apple TV, televizyonunuz akıllı değilse ya da akıllı olsa bile onu iOS işletim sistemli yapmak isterseniz en basit yöntem ona bir Apple TV takmaktır. Apple TV bir televizyon kutusu olup iOS işletim sistemiyle çalışır. iOS işletim sisteminin televizyon sürümüyle çalıştırılır. Tıpkı Android TV gibi işlem görür. Yazılımsal olarak internet üzerinden kanalları izleyebilir uygulamalarla televizyonunuzu daha eğlenceli hale getirebilmenizin yanında ayrıca Apple Arcade ile oyun oynayabilirsiniz.

Apple TV nasıl güncellenir?

Apple TV’nin iOS işletim sistemiyle çalıştığından bahsetmiştik. Tıpkı iPhone cihazınız gibi Apple TV’de zaman zaman güncelleme alır. Güncellemelerle sorunlar giderilir ya da cihazınıza yeni özellikler eklenir. Peki bu cihazın işletim sistemini nasıl güncelleyeceksiniz?

Elle güncelleme

Çarklar Apple TV ayarlarına girin. Aşağı kısımda yer alan sisteme girin. Yazılım güncellemesi kısmına girin. Burada Update Sofware ya da Yazılımı Güncelle kısmından elle güncelleme yapabilirsiniz.

Bunlarla uğraşmak istemiyorsanız yazılımın otomatik güncellenmesi seçeneğini seçebilirsiniz. Bunun için aynı kısımdaki Automatically Update ya da otomatik güncelleme seçeneğini açık ya da on şeklinde ayarlayın. Bundan sonra yazılım güncelleme geldikçe kendisi otomatik olarak güncellenecektir.